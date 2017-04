An der großen Ausstellerwand präsentieren die Fotografen etwa 50 Bilder in „Petersburger Hängung“: Die enge Reihung werde dem Umfang und der jugendlichen Fröhlichkeit der Bildersammlung am ehesten gerecht, heißt es in einem Pressetext des Glashauses.

Bei der Eröffnung kamen die Jugendlichen mit den Besuchern ins Gespräch und verkauften sogar das ein oder andere Bild. Die Fotografen freuten sich über viele positive Rückmeldungen und schöpften somit neue Motivation. Paul Lammers, selbst „Lichtmaler“, unterhielt die Gäste musikalisch mit einer Pianobegleitung.

Viele der Bilder sind in den vergangen Jahren auf Ausstellungen gezeigt worden oder haben nationale und internationale Preise gewonnen, heißt es im Pressetext weiter. So erreichten einige Fotografen unter anderem den ersten Platz sowie Gold- und Silbermedaillen bei der internationalen Fotoweltmeisterschaft der Fédération Internationale de l´art Photographique. Einige Bilder wurden auch bei dem großen Umweltfestival „Horizonte“ in Zingst an der Ostsee in einer eigenen Ausstellung gezeigt.

Eine große Aufgabe bewältigen die jungen Fotografen in diesem Jahr als Ausrichter der Landesfotomeisterschaft Westfalen im Deutschen Verband für Fotografie (DVF). Die besten erwachsenen und jugendlichen Fotografen des Landes haben bisher etwa 500 Bilder für diesen Wettbewerb eingereicht. Die Bilder müssen gesichtet, sortiert und katalogisiert werden, um sie einer nationalen Jury vorzulegen, die daraus die Annahmen, Urkunden und Medaillen aussucht. Diese Jurierung ist öffentlich und findet am 13. Juni (Dienstag) in der Stadthalle Ochtrup statt. Die prämierten Arbeiten werden dann am 24. Juni (Samstag) in einer großen Ausstellung und Preisverleihung in der Villa Winkel der Öffentlichkeit zugängig gemacht. Viel Arbeit, welche die Gruppe und die beiden Leiter Steffi Herrmann und Chris Tettke unter Mithilfe der Eltern zu bewältigen haben.