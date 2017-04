Es geht mal wieder ins Dunkle: Die „Ochtruper Lichtmaler“ und das Organisationsteam um Steffi Herrmann, Chris Tettke, Timo Rolofs und Jörg Freermann laden Jugendliche zwischen zehn und 14 Jahren am Samstag (29. April) zu einer Veranstaltung im Rahmen der Kulturrucksackreihe ein. Es geht darum, einmal auszuprobieren, wie man mit Hilfe von Taschenlampen, LED-Lichtanzügen und gebasteltem LED-Zubehör Lichtbilder herstellt. Selbst mitgebrachte Lichtquellen sind dabei immer willkommen. „Und weil natürlich nur im Dunkeln experimentiert wird, müssen die Teilnehmer nicht nur in dunkler Kleidung erscheinen, sondern auch eine Kamera mit Stativ mitbringen“, schreiben die Organisatoren, die selbst zwei Stative bereithalten, in einer Ankündigung. Es müsse nicht unbedingt eine teure Spiegelreflexkamera sein. Doch sie sollte über verschiedene Zeiteinstellungen verfügen wie etwa eine Systemkamera oder eine gute Kompaktkamera. Handys seien nicht geeignet. Die Teilnehmer werden sowohl hinter als auch vor der Kamera agieren. Treffpunkt ist um 19 Uhr die Rampe am Sozialkaufhauses „Fundus“ (Rückseite „ Dänisches Bettenlager“). Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zwölf begrenzt. Der Workshop endet gegen 22 Uhr. Anmeldungen bei Steffi Herrmann (Telefon 01 51 / 27 02 50 86), Chris Tettke (Telefon 01 70 / 3 46 32 58) oder per E-Mail an saem1967@web.de.