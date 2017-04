Es ist nicht einer der üblichen Vorlesungstage an diesem Dienstag beim Studiengang „Soziale Arbeit“. Dieses Mal steht in der Ochtruper Niederlassung der Steinbeis-Hochschule Berlin ein Fachtag mit Workshops und Referaten zum Thema „Sozislpsychiatrie trifft Sozialmedizin“ auf dem Plan. Dozenten – vorwiegend aus Ochtrup – bringen den Teilnehmern verschiedene Schwerpunkte dieser Thematik näher.

Von Irmgard Tappe

„Es ist uns ein Anliegen, dass wir Dozenten einbinden, die aus Ochtrup kommen oder dort tätig sind“, erklärt Michael Maryschka, Prokurist des Steinbeis-Kooperationspartners Medikon. Die Internistin und Psychotherapeutin Silke Weißpfennig-Kaczmarek hat ihren Workshop gerade beendet. Sie hatte sich der „Posttraumatischen Belastungsstörung“ gewidmet. „Das ist ein Bereich, mit dem Menschen in sozialen Berufen ständig konfrontiert werden“, sagt sie. Steffi Herrmann, Studiengangsleiterin der Akademie, thematisierte in ihrem Workshop den Bereich „Wenn Eltern psychisch krank sind“.

„Diese beiden Themen fand ich schon mal sehr informativ. Es war viel Praxis dabei, das hat mir besonders gut gefallen“, schildert Timo Menzel während der Mittagspause seine Eindrücke. Max Jonsson und Marvin Buchecker stimmen ihm zu. „Wir haben in kleinen Gruppen gearbeitet. Das war recht aufschlussreich, zumal man verschiedene Blickwinkel kennenlernt“, bemerken sie. Die drei jungen Männer kommen aus dem Kreis Borken, Ibbenbüren und der Grafschaft Bentheim und absolvieren das erste Studienjahr in Ochtrup. Sie schätzen die Möglichkeit, diesen Bachelor-Studiengang parallel zum Beruf zu absolvieren.

Nach der Pause referiert Apotheker Christoph Stücker über die medikamentöse Therapie bei psychischen Erkrankungen. Und Dozentin Sigrid van Dornick, Diplom-Sozialpädagogin der Psychiatrischen Tagesklinik Rheine, klärt die Studierenden über allgemein-psychiatrische Behandlungsangebote auf. In ihrem Workshop arbeiten die Gruppen heraus, in welchen Fällen ambulante, teilstationäre oder stationäre Behandlungen ratsam sind.

„An solchen Fachtagen kann man Bereiche vertiefen, die im normalen Studienalltag nur angerissen werden. Darüber hinaus hatten auch Interessierte aus der Bevölkerung die Möglichkeit, an den Workshops teilzunehmen und so unser Studium hautnah kennenzulernen“, beschreibt Maryschka die Motivation. Neben den Studierenden sind auch etliche Gasthörer aus sozialen Berufen vertreten. Von den Ochtruper Bürgern nutzt jedoch kaum jemand die Chance dieses Schnuppertages. „Der Standort Ochtrup ist ein zartes Pflänzchen, das der Allgemeinheit noch wenig bekannt ist. Fachtage wie heute sind eine gute Gelegenheit, das zu ändern“, spricht Medikon-Geschäftsführerin Alexandra Alkemper den Start des ersten Studienganges im September 2016 an. „Alle Studierenden sind bei der Stange geblieben. Das ist schon mal ein toller Erfolg“, ergänzt Maryschka.