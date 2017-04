Der Maibaum wird auch in diesem Jahr am Pottbäckerplatz aufgestellt. Foto: Riese

Der Heimatverein stellt auch in diesem Jahr einen Maibaum auf. Der Tanz drumherum findet am Samstag (29. April) statt.

Der Heimatverein stellt auch in diesem Jahr einen Maibaum auf. Am heutigen Donnerstag wird dieses Vorhaben mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr gegen 18 Uhr in die Tat umgesetzt. Der eigentliche „Tanz um den Maibaum“ findet dann im Rahmen des Kinderflohmarktes am Samstag (29. April) statt. Dazu bauen Mitglieder des Heimatvereins ab 9 Uhr Pavillons, Tische, Bänke, eine Lautsprecheranlage und eine Theke auf. Die Veranstaltung selbst beginnt um 11 Uhr. Traditionell wird der Maibaum mit den Zunftzeichen geschmückt. In diesem Jahr sorgt der Christliche Posaunenchor für Musik, die Gruppe „Mariechen“ und die Kinder des DRK-Familienzentrums Gausebrink werden tanzen und singen. Für Verpflegung ist gesorgt, verspricht der Heimatverein in einem Pressetext.