Von Irmgard Tappe

Als der Vorsitzende des Heimatvereins, Manfred Schründer, die zahlreichen Zuschauer am Samstag zum Tanz unterm Maibaum begrüßte, hatte sich der Maienkranz bereits auf dem Pottbäckerplatz eingelebt. Die Feuerwehrleute hatten ihn schon am Donnerstag hochgehievt. Nur die Zunftzeichen fehlten noch. Mittlerweile habe der Heimatverein 14 dieser Handwerkswappen, berichtete Schründer. Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Bruno Kippelt erläuterte er die Bedeutung der verschiedenen Zeichen.

Dann rief Schründer: „Jetzt brauchen wir noch ein paar mutige Kinder, die mit Onkel Freidhelm in den Hubsteiger klettern und die Zunftzeichen anbringen.“ Ein so tolles Abenteuer wollten sich die Jungen und Mädchen vom DRK-Kindergarten nicht entgehen lassen. Sie hatten den Tanz unterm Maibaum mit einem Singspiel eröffnet. Nun kletterten sie in Zweiergruppen mit Friedhelm Todtenhaupt in den Korb und assistierten dem „Mann vom Heimatverein“ in luftiger Höhe.

„Das ist eine gute Gelegenheit, dem Nachwuchs Tradition und Handwerk näherzubringen und das Brauchtumsinteresse zu wecken“, bemerkte die Leiterin der DRK-Kita, Renate Schier. Zwischendurch erfreuten die Kleinen das Publikum mit fröhlichen Liedern und bunten Frühlingstänzen. Auch die Tanzgruppe „Die Mariechen“ bereicherten die Traditionsveranstaltung des Heimatvereins mit flotten Tänzen. Und die Musiker des Christlichen Posaunenchores bliesen kräftig in ihre Instrumente. So als wollten sie mit ihren Stimmungsliedern ein sonnig-warmes Maiwetter heranlocken. Hin und wieder blickte auch die Sonne hinter einer Wolke hervor und schickte ein paar warme Strahlen in den kühlen Frühlingstag.