Immer mehr Akteure beteiligen sich in Ochtrup am Internationalen Museumstag. Zehn Stationen können am 21. Mai (Sonntag) zwischen 11 und 18 Uhr angesteuert werden. Foto: Heidrun Riese

Viel zu sehen und erfahren gibt es am 21. Mai (Sonntag) beim Internationalen Museumstag. Neben Töpfereimuseum, Bergwindmühle, Leineweberhaus sowie Puppen- und Spielzeugmuseum beteiligen sich wieder weitere Akteure – unter anderem das Stadtarchiv, Miteinander Ochtrup und Schüler des Städtischen Gymnasiums.

Von Heidrun Riese

Immer umfangreicher wird das Programm, das die Ochtruper zum Internationalen Museumstag auf die Beine stellen. Neben Töpfereimuseum, Bergwindmühle, Leineweberhaus sowie Puppen- und Spielzeugmuseum gibt es wieder weitere Stationen, die am 21. Mai (Sonntag) zwischen 11 und 18 Uhr von den Besuchern angesteuert werden können. „Spurensuche – Mut zur Verantwortung“ lautet dieses Mal das Thema, das auf vielfältige Weise aufbereitet wird.

► Das Stadtarchiv stellt in der Villa Winkel, wo um 11 Uhr die Eröffnung des Museumstags durch Bürgermeister Kai Hutzenlaub erfolgt, drei Schülerprojekte vor, die im Rahmen der Bildungspartnerschaft mit dem Städtischen Gymnasium und dem Geschichtslehrer An­dreas Pohlmann entstanden sind. Dazu gehört ein Vortrag zum Unterrichtsthema „(Über-)Leben und Sterben Ochtruper Juden während des NS-Regimes“. Die Besucher haben außerdem die Gelegenheit, sich durch die Unterlagen eines Leistungskurses zu blättern, auf dessen Initiative vor etwa zwei Jahren eine Infotafel an der Gedenkstätte Hellstiege aufgestellt wurde. Ein laufendes Projekt über „Zwangsarbeiter bei Gebrüder Laurenz“ präsentiert der Geschichts-LK der Jahrgangsstufe Q1. Auch der Kunst-LK der Q1 ist eingebunden, er zeigt Entwürfe für ein Mahnmal. „Wir hoffen außerdem, Zeitzeugen zu finden, die etwas über die Zeit der Zwangsarbeit in Ochtrup erzählen können“, erklärt Pohlmann.

► Mit der Ausstellung „Grenzen – Straßen – Brücken“ lädt der Heimatverein in der Villa Winkel auf eine Zeitreise ein. Mit historischen Fotos wird zum Beispiel an die erste Tankstelle in Ochtrup erinnert. „Oder daran, welche Gaststätten es früher mal gegeben hat“, ergänzt Manfred Schründer.

► Über die Arbeit mit Flüchtlingen informiert Miteinander Ochtrup im Seniorencafé der Villa Winkel. Außerdem steht Julia Geringer, Koordinatorin für Flüchtlingsarbeit und Ehrenamt bei der Stadt Och­trup, Rede und Antwort. Mit von der Partie ist auch Eybisch Mukdad – ein Syrer, der vor etwa zwei Jahren mit seiner Tochter in die Töpferstadt kam und erst vor wenigen Wochen auch seine Frau, seine zweite Tochter sowie seinen Sohn wieder in die Arme schließen konnte. „Er möchte sich bei den Ochtrupern für die Unterstützung bedanken“, erklärt Geringer. Das tut Mukdad auf kulinarischem Weg: Er serviert eine syrische Linsensuppe mit frischem Gemüse und vielen Gewürzen.

► „Alles rund ums Korn“ lautet das Thema in der Bergwindmühle. „Je nach Wetterlage wird auch gemahlen“, kündigt Markus Issinghoff an. Zwischen 11 und 12.30 Uhr ist außerdem Steinmetzmeister Werner Paetzke zu Gast, der viel Wissen über das Material mitbringt, das in der Bergwindmühle verbaut ist.

► Teddys, Kaufläden und andere Spielsachen aus vergangenen Zeiten dürfen im Puppen- und Spielzeugmuseum bestaunt werden. „Wir erklären die Käthe-Kruse-Puppen“, informiert Betty Schürmann. Im Mittelpunkt steht zu seinem 60. Geburtstag das „Däumelinchen“.

► Der Kunst-LK der Jahrgangsstufe Q2 des Städtischen Gymnasiums präsentiert in seiner Ausstellung „Verlaufen“ im Atelier an der Weilautstraße diverse Arbeiten aus den Bereichen Collage, Bildhauerei, Installation und Porträtmalerei, die in den vergangenen zwei Jahren unter der Leitung von Karolin Hörsting entstanden sind.

► Im Café Knitterfrei servieren Menschen mit Behinderung Kaffee, Kuchen, Eis und frische Waffeln. Nebenan, in der Bücherei St. Lamberti, ist die Fotoausstellung „Nationalsozialismus – Jugend zwischen Anpassung und Widerstand“ zu sehen.

► Die Sonderausstellung „Die literarische Tafel“ und die Künstlerinnen-Gruppe „RakuPunkte“ aus Münster stehen im Töpfereimuseum im Mittelpunkt. Tanja Withut freut sich besonders auf die Schaubrände nach der wenig geläufigen Mehlsuppen-Technik: „Das wird spannend.“

► Im Leineweberhaus ist die Dauerausstellung zur Textilgeschichte in Ochtrup zu sehen. „Frauen interessieren sich vor allem für die Kleider“, weiß Reinhard Leusder vom Leineweberverein, „besonders für die Modelle aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.“

► Über die Geschichte der Stiftskirche in Langenhorst informiert Hildegard Schulze Elshoff, die auch über Kloster und Stift berichtet. Ab 13 Uhr starten die Führungen mit Steinmetzmeister Werner Paetzke.

► Im Spieker in Langenhorst informiert der Heimatverein über seine Aktivitäten – bei Kaffee, Kuchen, Kaltgetränken und Gegrilltem.

► Durch die Alte Kirche in Welbergen führt Heinrich Stücker zwischen 12 und 14 sowie 15 und 17 Uhr.