Die geplante Fusion der Volksbank Ochtrup und der Volksbank Laer-Horstmar-Leer nimmt Gestalt an. Die Vorstände und Aufsichtsräte beider Häuser – angeführt von den beiden Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Burchard Graf von Westerholt (Laer-Horstmar-Leer) und Josef Fislage (Ochtrup) – haben am Donnerstag im Tagungszentrum der Volksbank in Horstmar den Entwurf des Verschmelzungsvertrages unterzeichnet. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Geldinstitute vom gestrigen Freitag hervor.

Zustimmung der Mitarbeiter

Die Vertreter und Mitglieder beider Volksbanken wurden demzufolge im Januar 2017 in einem Informationsschreiben über den geplanten Zusammenschluss informiert. Auch die Belegschaften beider Banken seien über die weitere Entwicklung in Kenntnis gesetzt worden, heißt es in der Mitteilung weiter. „Ein Vorhaben, das bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf große Zustimmung stößt.“

Der Name der neuen Bank soll Volksbank Ochtrup-Laer lauten, wobei die Geschäftsstellen in den jeweiligen Orten als Niederlassungen geführt werden sollen.

Das neue Gesamtunternehmen hätte eine Bilanzsumme von 607,9 Millionen Euro (Stand 31. Dezember 2016). Es würde über sechs Bankstellen verfügen und 142 Mitarbeiter beschäftigen. 15 787 Mitglieder und 32 639 Kunden würden der neuen Volksbank angehören.

Gespräche auf gutem Weg

Wie die Vorstände Burkhard Kajüter und Ralf Hölscheidt (Volksbank Laer-Horstmar-Leer) sowie Hermann Lastring und Peter Gaux (Volksbank Ochtrup) laut der Pressemitteilung bekräftigten, seien die gemeinsamen Gespräche auf einem guten Weg. Auch die Beschäftigten seien in die Verhandlungen eingebunden.

Einig sind sich alle Beteiligten nach eigenen Angaben darüber, dass dieser Zusammenschluss „der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt“ sei. Aus einer jeweiligen Position der Stärke heraus könne man die Herausforderungen der Zukunft – anhaltende Niedrigzinsphase, steigende Regulatorik, die Auswirkungen der Digitalisierung – und den damit verbundenen Kostendruck besser abfedern „und so den Mitgliedern und Kunden in der Region genossenschaftliche Dienstleistungen dauerhaft und von hoher Qualität anbieten“.

Für die Mitglieder und Kunden soll sich nach Angaben der Geldinstitute möglichst wenig ändern. So sollen alle Geschäftsstellen erhalten bleiben. Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben.

Die Entscheidung über den Zusammenschluss soll Ende Juni auf den jeweiligen Vertreterversammlungen fallen.