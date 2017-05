In einer Vitrinie in der Hauptstelle der Sparkasse sind das große Buch der Majestäten und die Insignien der Kaiserwürde – präsentiert vom amtierenden Kaiserpaar Andreas und Marita Weßling, das derzeit Vogel „Mandy“ beherbergt. Foto: Christian Heying

Mit dem Aufstellen der Vitrine in der Hauptstelle der Sparkasse ist das Kaiserfest des Schützenvereins Niederesch gestartet. Das amtierende Kaiserpaar Andreas und Marita Weßling blickt den Terminen in der kommenden Woche mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen.

Der Startschuss zum Kaiserfest 2017 des Schützenvereins Niederesch ist gefallen. In der Hauptstelle der Verbundsparkasse wurden in einer Vitrine das große Buch der Majestäten und die Insignien der Kaiserwürde ausgestellt. Der neue Vogel, der sich bis zu seinem großen Tag noch beim Kaiser aufhält, wurde auf den Namen „Mandy“ getauft. „Das amtierende Kaiserpaar Andreas und Marita Weßling sehen der Festwoche mit einem weinenden und einem lachenden Auge entgegen – ihre Amtszeit geht zu Ende, aber es wird wieder ausgelassen in der Schützengemeinde gefeiert“, heißt es in einer Pressemitteilung des Schützenvereins.

Die wichtigsten Details aus dem Festprogramm:

► Am Freitag (12. Mai) machen die Vereinsdamen unter der Leitung der Kaiserin Marita Weßling die Rosen. Sie starten um 17.30 Uhr im Festzelt auf dem Berg. Bereits um 17 Uhr treten die Schützenbrüder am Festzelt zum Grünholen unter der Leitung des Hauptmanns Jens Rempe an. Das Zelt wird anschließend mit musikalischer Untermalung durch DJ Reinhold Schepers geschmückt.

► Am Samstag (13. Mai) ist um 9.30 Uhr im Stadtpark Antreten der Schützen mit Schützenhut, geschmücktem Spazierstock, Vereinskrawatte und -hemd sowie dunkler oder schwarzer Hose, um den Kaiser abzuholen. Bevor das Ringen um die Kaiserwürde um 11 Uhr beginnt, geht es zum großen Zapfenstreich am Ehrenmal. Um 20 Uhr wird der Kaiserball eröffnet. Für Stimmung sorgt die Tanzband „Showgun“.

► Um 11 Uhr beginnt am 14. Mai (Sonntag) der Familienfrühschoppen im Festzelt mit einem zünftigen Platzkonzert der Blaskapelle Gust. DJ Reinhold Schepers unterstützt diese bei der Unterhaltung. Ebenfalls am Sonntag wird der neue Kinderschützenkönig ausgeschossen. Start ist um 13 Uhr.

„Alle Schützenbrüder werden gebeten, sich rege zu beteiligen und an den Festtagen ihre Häuser zu beflaggen“, schreibt der Schützenverein abschließend.