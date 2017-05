Von Irmgard Tappe

Das Szenario: Lichterloh brennt am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr das Toilettenhäuschen auf der Festwiese in Welbergen. Schnell ist der örtliche Löschzug mit drei Einsatzfahrzeugen zur Stelle. „Keine Person im Gebäude“, teilt einer der Gruppenführer dem Einsatzleiter Michael Reinker mit. Die Kameraden rollen Schläuche aus, setzen Pumpen und Strahlrohre in Betrieb und begeben sich ans Löschen.

Etwa zur gleichen Zeit ereignet sich ein Stück weit entfernt ein Unfall. Ein Traktorfahrer hat beim Rückwärtsfahren offensichtlich einen Fußgänger übersehen, der den Feldweg überqueren wollte. Der Mann ist von den Füßen bis zum Oberschenkel unter dem landwirtschaftlichen Fahrzeug eingeklemmt. Auch da ist die Hilfe der Feuerwehr gefragt.

Zur Verstärkung rückt die Freiwillige Feuerwehr Metelen an und widmet sich dem Verletzten. „Mit hydraulischem Rettungsgerät vorgehen“, gibt der Gruppenleiter den Kameraden Anweisungen und meldet den Ablauf an Reinker. Der Welbergener Löschzugführer ist Einsatzleiter in beiden Fällen.

Eingespieltes Team

Wie die Welbergener erweisen sich auch die Metelener als eingespieltes Team und haben den Mann bereits nach zehn Minuten befreit. „Patient ist an den Unterschenkeln verletzt, aber ansprechbar“, heißt es. „Normalerweise hätten wir in so einem Fall einen Rettungswagen alarmiert, und der Verletzte würde in ein Krankenhaus transportiert. Aber der heutige Einsatz ist ja eine Übung. Also können wir uns das schenken“, sagt Reinker und blickt zur Brandstelle Toilettenhäuschen. Der Brand ist ebenfalls simuliert. Nach einer halben Stunde haben die Feuerwehrleute ihn bekämpft. „Alles ist perfekt gelaufen. Auf geht’s zum Gerätehaus, wo wir den Einsatzverlauf besprechen“, ruft Michael Reinker das Ende der Übung aus.

Eine gute Sache

Auch Manfred Krude, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Metelen, ist bestens zufrieden mit dem Einsatz. „Es ist eine gute Sache, wenn Nachbarfeuerwehren gemeinsame Einsätze proben. Dabei kann man nur voneinander lernen“, findet Krude. Die beiden Wehren haben künftig einmal jährlich eine gemeinsame Übung geplant. „Das nächste Mal kommen die Welbergener Kameraden nach Metelen“, kündigt Krude an.