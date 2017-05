Unter dem Motto „ Klassikperlen zum Muttertag“ lädt die katholische Kirchengemeinde zu einem festlichen Konzert am 14. Mai (Sonntag) um 16 Uhr in die Lambertikirche ein.

„Kantor Thomas Lischik hat ein Programm zusammengestellt, das in abwechslungsreicher Form bekannte und weniger bekannte Werke von Haydn und Mozart bringt“, heißt es in einer Ankündigung. Zu Beginn erklingt die berühmte „Kleine Orgelsolomesse“ für Soli, Chor und Orchester von Joseph Haydn in einer Bearbeitung von Prof. Habel, welche die Originalkomposition Haydns mit einer Bratschenstimme erweitert, die fehlenden Textteile ergänzt und ein komplettes Solistenquartett vorsieht. Das namensgebende von Yasmin Wodarz gespielte Orgelsolo erklingt im Benedictus, wo es eine berückende Zwiesprache hält mit dem Sopransolo, gesungen von Sandra Lischik. Der Kirchenchor St. Lamberti stimmt dann am Ende des Benedictus wieder ein mit den mitreißenden „Hosanna in excelsis“-Rufen, die zuvor schon im Sanctus zu hören waren. Geschrieben hat Haydn diese Messe für den Orden der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, wo sie 1775 in der Barmherzigenkirche uraufgeführt wurde. Begleitet wird der Lambertichor von dem niederländischen Profiorchester Van Wassenaer Consort (Twente). Bei den Solisten setzt Lischik auf die bewährten Ochtruper Kräfte Kirsten Sicking (Alt), Wilfried Stening (Tenor) und Michael Schneider (Bass).

Trompeten

„Das instrumentale Highlight des Konzertes stellt das Trompetenkonzert Es-Dur von Johann Baptist Georg Neruda dar, der es als böhmischer Violinist und Kapellmeister bis zum Konzertmeister der Dresdner Hofkapelle brachte“, heißt es in der Mitteilung weiter. Sein Trompetenkonzert ist stilistisch ein Bindeglied zwischen der Barockmusik und der Klassik und steht heute in einer Reihe mit den berühmten Konzerten von Haydn und Hummel. Der niederländische Trompeter Robert de Boer wird dieses Konzertstück interpretieren.

Dem höfischen Vergnügen diente das „Divertimento KV 138“ von Wolfgang Amadeus Mozart, das mit seinem heiteren und tanzartigen Charakter sehr gut in die kirchliche Osterzeit passt. Ursprünglich wurden die Divertimenti oft auch als Tafelmusik im Freien oder als Freiluftmusik gespielt. Ebenfalls als Kompositionen für im Freien stehende Altäre bei der Fronleichnamsprozession schuf Joseph Haydn seine vier „Responsoria de venerabili Sacramento“ für Chor und Orchester. Für das Fronleichnamsfest in Baden bei Wien, wo sich seine Frau auf ihre sechste Niederkunft vorbereitete, komponierte Mozart ein halbes Jahr vor seinem Tod sein neben der „Zauberflöte“ vielleicht bekanntestes Werk, die Motette „Ave verum corpus“ für Chor und Orchester.

Lebensfreude

Allen in dem gut einstündigen Konzert gespielten Werken gemeinsam ist die Lebendigkeit des musikalischen Ausdrucks und die Lebensfreude, die sich in ihnen widerspiegelt.

Karten gibt es im Vorverkauf zum ermäßigten Preis bei der Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup, im Pfarrbüro St. Lamberti und bei den Chormitgliedern.