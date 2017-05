Von Anne Spill

Einen Kumpel, mit dem er in seiner freien Zeit Fußballspielen und ins Fitnessstudio gehen kann – den wünscht Jorge Molina Martos sich. „Aber bisher habe ich hier fast nur Frauen getroffen“, erzählt der 32-Jährige und lacht. Erst vor gut einer Woche ist der Spanier zusammen mit seiner Freundin aus Alicante ins Münsterland gezogen.

Die beiden sind studierte Pharmazeuten und hospitieren bis Ende des Jahres in deutschen Apotheken. Während seine Freundin in Borghorst Erfahrungen sammelt, schaut Jorge Molina Martos den Fachleuten in der Ochtruper Lamberti-Apotheke über die Schulter. Und weil der Beruf heute eher weiblich geprägt ist, hat er dort nur Kolleginnen. „Die haben mich alle sehr freundlich aufgenommen und sind sehr nett.“ Aber eben nicht so richtig fußballbegeistert.

Nun ist Jorge Molina Martos ja noch ganz neu in Deutschland – und wird dank seiner

aufgeschlossenen Art sicher bald weitere Kontakte knüpfen. Erst mal steht für ihn sowieso der neue Job im Vordergrund. „Das ist eine sehr große Chance für mich“, sagt der Spanier. Voraussichtlich bis Dezember dauert sein Praktikum in der Töpferstadt. „Wenn er dann die Sprachprüfung besteht, erhält er auch die Approbation für Deutschland“, erklärt sein Chef Gerd Egbring. Ab dann könne Jorge Molina Martos voll in der Ochtruper Apotheke mitarbeiten.

Apothekermangel entgegenwirken

Und darauf setzt Egbring. Denn gerade im ländlichen Raum gebe es Personalengpässe, berichtet der Pharmazeut. Aus diesem Grund habe sich die regionale Apothekenkooperation „Migasa“ Gedanken darüber gemacht, wie man weitere Fachkräfte gewinnen könnte. Das Ergebnis: ein Hospitanz-Programm für Jungpharmazeuten aus Spanien.

Das Angebot entdeckten Jorge Molina Martos und seine Freundin im Internet. „Wir haben auf der Webseite der Außenhandelskammer gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, nach Deutschland zu gehen“, berichtet der 32-Jährige, der nicht nur Pharmazie, sondern auch Ernährungswissenschaft studiert hat. Eine Chance, die das Paar gleich ergreifen wollte – sind die Berufsaussichten für Apotheker in Spanien doch eher schlecht. „Wenige Stellen, viele befristete Verträge, niedrige Löhne“, weiß auch Egbring um die Situation der Kollegen im Süden. Die Apotheker aus Alicante bewarben sich, bekamen beide eine Zusage – und machten sich prompt daran, Deutsch zu büffeln. Ende April reisten die zwei dann ins kühle Münsterland.

Leiser und straffer organisiert

Eine Woche lang hat Jorge Molina Martos nun also in die Arbeit der deutschen Kollegen hereingeschnuppert und dabei schon einige Unterschiede festgestellt: Sehr gut organisiert zeige sich das Team in Ochtrup. Die Aufgaben seien genau verteilt und es gebe einen straffen Zeitplan. In den meisten spanischen Apotheken herrsche „ein bisschen mehr Chaos“, berichtet der 32-Jährige und lacht. „Da ist es auch viel lauter.“ Der Anteil der Produkte, die ohne Rezepte über die Theke gingen, sei in seiner Heimat außerdem viel größer. „Kosmetik und Babyprodukte zum Beispiel.“

Nicht nur der Eindruck von der Arbeit sei durchweg positiv, erzählt Jorge Molina Martos weiter. „Ochtrup und die anderen Städte sind sehr schön“, hat er festgestellt. Er könne sich gut vorstellen, über den Dezember hinaus im Münsterland zu leben. Mit seiner Freundin wohnt er zurzeit in Burgsteinfurt. Von dort fährt er mit dem Auto in die Töpferstadt. Das hat sich in den ersten Tagen als nicht ganz einfach herausgestellt: Zwei Mal verfuhr er sich bereits und wusste nicht mehr weiter. Ein Polizist wies ihm jeweils den Weg – „neben meinem Chef der erste männliche Kontakt“, berichtet der Spanier lachend. Auf die Hilfe des Ordnungshüters ist er aber hoffentlich so schnell nicht wieder angewiesen. „Ich habe jetzt ein Navi.“