Einen spannenen Vormittag verbrachte jetzt die Klasse 4b der Lambertischule im Leineweberhaus. Die Kinder machten sich aber nicht nur über alte Techniken in der Textilherstellung schlau, sie durften sogar Trachten aus dem 19. Jahrhundert anprobieren.

Von Heidrun Riese

Auf eine Zeitreise durch die Textilgeschichte ihrer Heimatstadt machte sich jetzt die Klasse 4b der Lambertischule um Lehrerin Jana Wienhausen – bei einem Besuch im Leineweberhaus.

Von der Schillerstraße aus machten sie sich zu Fuß auf den Weg zum Dränkekreisel. „Im Slalom ging es durch den Innenstadtbereich“, erklärte Tanja Withut, die mit den Viertklässlern ein paar interessante Punkte ansteuerte. „Zum Beispiel den Kniepenkamp mit den schönen, alten Häusern. Wir haben uns aber auch Neues angeschaut, wie den Pottbäckerplatz.“ Auch ein kurzer Abstecher ins Töpfereimuseum stand auf dem Programm.

Im Leineweberhaus wurden die Kinder dann von einem reich gedeckten Frühstückstisch erwartet, den einige Eltern vorbereitet hatten. Neben belegten Broten und Käsespießen gab es Muffins, dazu Wasser, Saft und für die Großen auch Kaffee.

Während es sich die Schüler und ihre Begleiterinnen schmecken ließen, warf Agnes Bode einen Blick in die Vergangenheit. Sie erzählte von der Firma Laurenz, bei der Johannes Wolf seine Ausbildung absolviert hatte und insgesamt 45 Jahre lang tätig gewesen war. Der Industriemeister Textil gastierte an diesem Morgen im Leineweberhaus und erklärte unter anderem, wie Flachs zu Leinen verarbeitet wurde. Während Agnes Bode verschiedene Kleidungsstücke und Accessoires aus vergangenen Zeiten hervorkramte, wie einen Muff aus Schafspelz oder eine Tasche aus Schlangenleder, war Anne Brand am Spinnrad zugange. Die Metelenerin, die bei der Aktion kurzfristig eingesprungen war, zeigte den neugierigen Mädchen und Jungen auch verschiedene Materialien, aus denen Garn gesponnen werden kann, von Baum- bis zu Ziegenwolle.

Der aufregendste Teil für die Kinder war die Anprobe, bei der sie Trachten aus der Mitte des 19. Jahrhunderts überziehen durften. Dabei waren ihnen auch Anni Ruhwinkel und Sido Sheko vom Leineweberverein behilflich. Als die Mädchen in ihren Kleidern mit Schürzen und Hauben für Fotos posierten und die Jungen verschiedene Jacken anzogen sowie Hüte aufsetzten, verteilte Agnes Bode kleine Andenken an diesen Ausflug in die Heimatgeschichte. Jeder der jungen Besucher erhielt einen von Sido Sheko genähten Leinenbeutel mit seinem Namen drauf.

Und von den Kindern gab es ein Versprechen: Sie waren nämlich so begeistert, dass sie für den plattdeutschen Gottesdienst zum Leinewebersonntag am 3. September um 11 Uhr in der Lambertikirche zusagten.