Von Anne Steven

Die Vorlaufzeit dafür war lang. Vor einigen Jahren wandte sich die Realschule am Buchenberg in Steinfurt an ihr Ochtruper Pendant. Dort läuft der Austausch mit der Twin Cities German Immersion School (TCGIS) in Saint Paul bereits seit einiger Zeit. Die Schule im Bundesstaat Minnesota befindet sich noch im Aufbau. Dort nehmen generell alle Schüler der Jahrgangsstufe acht an dem Austausch teil. Diesmal sind es 33 und damit zu viele für die Steinfurter Realschule. Denn in NRW ist die Zahl der teilnehmenden Schüler auf 25 gedeckelt. Daher die Kooperation mit der Realschule in der Töpferstadt.

Die würde den Austausch wahnsinnig gerne fest in ihr Programm aufnehmen. Die Rückmeldungen von Schülern und Eltern sowie der Stadt Ochtrup als Trägerin seien positiv gewesen. Doch das Problem ist finanzieller Natur.

Nollen Kuhlbusch wurde zum ersten Mal mit dem Projekt „USA-Austausch“ konfrontiert, als ihre Schule aufgrund der USA-Reise das Reisekosten-Budget für Lehrkräfte überschritt. Es gab eine Ausnahmegenehmigung. Doch die Realschule muss mit ihrem Budget haushalten, schließlich sollen auch weiterhin für die Zehntklässler eine Abschlussfahrt nach England und für die jüngeren Schüler eine Klassenfahrt ermöglicht werden. Und die Kosten für einen Austausch selbst tragen dürfen Lehrer grundsätzlich nicht.

" „Man muss das wollen.“ Ulrich Schomacker "

Hinzu kommt, dass die Realschule mit einem Lehrermangel zu kämpfen hat. „In diesem Jahr machen elf unserer Schüler bei dem USA-Austausch mit“, berichtet Nollen Kuhlbusch. Als Betreuungslehrer engagieren sich Monika Hilff und Ulrich Schomacker – zwei Vollzeitkräfte, die der Realschule während des 16-tägigen Austausches fehlen. Hinzu kommen die ungezählten und oft in der Freizeit geleisteten Stunden zur Vorbereitung des Projekts. „Da gehört sehr viel Idealismus dazu“, weiß Nollen Kuhlbusch. „Man muss das wollen“, ergänzt Ulrich Schomacker. Doch mit dem Wollen allein ist es eben nicht getan. „Es ist sehr schwierig, das Problem zu vermitteln. Man muss da einfach das Gesamtgefüge betrachten“, erklärt die stellvertretende Schulleiterin Beate Schlee.

In den USA sieht das ein bisschen anders aus. An der TCGIS wird Deutsch schon im Kindergartenalter unterrichtet. Das bedeutet, die Schüler haben bereits vor dem Besuch der Highschool ausreichend Deutschkenntnisse, damit ein Austausch überhaupt lohnenswert ist. Nur wenige Schulen bieten dies an, was es für Realschulen in Deutschland schwierig macht, eine Partnerschule zu finden. Neben der Ochtruper Realschule und der Realschule am Buchenberg gibt es deutschlandweit nur noch eine weitere Realschule, die einen USA-Austausch im Programm hat.

" „Vielleicht fahren wir in vier oder fünf Jahren schon mit 70 Schülern.“ Jon Dahl "

Oft findet ein Schüleraustausch mit den USA erst in der Oberstufe und dann eben nur an Gymnasien statt. Die TCGIS ist somit schon eine besondere Schule, finden Esther Neu und Jon Dahl, die als Lehrer insgesamt 33 Schüler begleiten. Ihr Schule befinde sich noch im Aufbau. „Vielleicht fahren wir in vier oder fünf Jahren schon mit 70 Schülern“, schaut Dahl nach vorn. Er und seine Kollegin sprechen nahezu akzentfrei Deutsch und sind erst einmal froh, dass der Austausch für dieses und das nächste Jahr steht.

Das Problem der Finanzierung ist aber auch in den USA bekannt. Aber: „Bisher haben wir es immer hinbekommen, alle mitzunehmen“, freut sich Esther Neu, deren Vorfahren aus Deutschland stammen, über das Engagement ihrer Schüler. Letztere helfen selbst durch verschiedene Aktionen bei der Finanzierung. Froh ist Neu zudem über die finanzielle Unterstützung von Eltern und Unternehmen, die es möglich machten, alle Schüler eines Jahrgangs mitzunehmen.

" „Das ist ein sehr sensibles Thema.“ Doris Nollen Kuhlbusch "

In Ochtrup geht das nicht. Deshalb muss gelost werden. Zudem gilt es für Nollen Kuhlbusch und ihre Kollegen, wenn einigen Schülern über das Bildungs- und Teilhabepaket eine Teilnahme ermöglicht wird, den Schulfrieden zu wahren. „Das ist ein sehr sensibles Thema“, seufzt die Schulleiterin. Oftmals blieben Kinder, deren Eltern zwar gut verdienten, sich aber die Reise nicht leisten könnten, dabei auf der Strecke. Eine Überlegung wäre, das Geld für die Kosten von der sechsten Klasse an anzusparen. „Natürlich nur, wenn der Austausch fester Bestandteil im Schulprogramm ist“, betont Schlee.

Die Stadt Ochtrup unterstützt die Schulen bei Austausch-Projekten mit einem festgelegten Betrag. „Damit ist während des Aufenthalts ein Ausflug möglich. Man möchte den Gastschülern ja auch etwas bieten“, erklärt der stellvertretende Leiter des Fachbereichs Ordnung, Schulen, Soziales, Christian Engelmann. Für die Schüler heißt es nun: Daumen drücken. Und vielleicht findet die Realschule einen Weg, den USA-Austausch fest zu installieren.