Wie es um die Integration der Flüchtlinge in Ochtrup steht, darüber informierte sich die KAB jetzt. Zu Gast waren die städtische Koordinatorin der Flüchtlingsarbeit, Julia Geringer, sowie Manfred Schründer und Johann Moggert für den Verein „Miteinander“.

„Bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation in Ochtrup haben die Bevölkerung und die Stadt gut zusammengearbeitet.“ Diese Feststellung traf Manfred Schründer vom Verein „Miteinander“ bei einer Informationsveranstaltung der KAB St. Paulus im Clemens-August-Heim. Eine Ghettobildung sei in Ochtrup nicht eingetreten, was der überwiegend dezentralen Unterbringung der Flüchtlinge zu verdanken sei, zitiert die KAB in einem Pressetext den früheren Vorsitzenden des Vereins.

Nicht einmal die bereitgestellten Wohnmodule am Schulzentrum seien langfristig benötigt worden, betonte Johann Moggert, der bis vor wenigen Tagen noch der stellvertretende Vorsitzende war. Das ermögliche Kontakte in den neuen Nachbarschaften und fördere das Verständnis füreinander, so die Aussage der Vertreter des Vereins „Miteinander“.

Der Verein habe seit Beginn der Flüchtlingswelle Ende 2014 eine Menge an Unterstützung und direkter Hilfe für die schutzsuchenden Menschen aus den verschiedenen Krisengebieten, insbesondere aus Syrien, geleistet. Dabei sei das ehrenamtliche Engagement von Anfang an ein wesentlicher Teil der Hilfe gewesen, führten Schründer und Moggert aus. Inzwischen könnten dank der Finanzierung durch die öffentliche Hand auch hauptamtliche Kräfte beschäftigt werden. „Nur mit ehrenamtlicher Arbeit ist das Aufgabenspektrum nicht mehr zu leisten“, sagte Manfred Schründer, der auf eine Vielzahl von Projektgruppen des Vereins hinwies. Die Kleiderkammer, die Fahrradwerkstatt, der „Wortwechsel“ zum Erlernen der deutschen Sprache und das Café „Startklar“ wurden und werden ehrenamtlich durchgeführt, aber für die Beratungsstelle, die Sprachkurse in Kooperation mit der VHS und die Eltern-Kind-Gruppe sei eine hauptamtliche Mitarbeit unerlässlich.

Einen neuen Schwerpunkt der Vereinsarbeit bilde seit einiger Zeit die Hilfe bei Ausbildung und Arbeitssuche. Hierbei setze der Verein auf die Unterstützung anderer Ochtruper Vereine und Verbände, die zum Beispiel bei der Vermittlung von Praktika unterstützend mitwirken könnten.

Die Zahl der Flüchtlinge in Ochtrup bezifferte Julia Geringer auf etwa 400. Geringer ist bei der Stadtverwaltung angestellt und zuständig für Flüchtlingsarbeit und Integration. Zudem ist sie Ansprechpartnerin für alle ehrenamtlich Tätigen in der Stadt. Sie lud ein zu einem Begegnungsfest am 2. Juli (Sonntag), bei dem die Kontakte zwischen der Ochtruper Bevölkerung und ausländischen Menschen geknüpft und vertieft werden sollen. KAB-Vorsitzender Arnold Hoppe freute sich über Geringers Zusage, 2018 eingehend bei der KAB über ihre Arbeit zu berichten.