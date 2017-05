„Joy“ nannten die Sänger und Sängerinnen des Gospelchores „Voices Unlimited“ ihren schwungvollen und musikalisch starken Auftritt in der Alten Kirche in Welbergen.

Von Elvira Meisel-Kemper

Mit dem Publikum in der voll besetzten Kirche freute sich Günther Probst vom Förderverein der Caritaswerkstätten Langenhorst auf das Konzert, das ohne Eintritt und mit der Bitte um eine Spende stattfand. „Die Gelder werden ausschließlich für die Arbeit in den Werkstätten verwendet“, garantierte Probst in seiner kurzen Begrüßung.

Was „Joy“ (Freude) bedeutet, kündigte Chorleiter Michael Wiehagen an: „In den Gospels stecken als Botschaften Hoffnung, Vertrauen, ein bisschen Witz und ein bisschen Spiel.“ Wiehagen gründete 1995 den Gospelchor als Teil der Kolpingfamilie Everswinkel. Mittlerweile zählen 40 Sängerinnen und Sänger gemischten Alters zu der Gruppe, die sich nicht nur in Everswinkel einen Platz im Kulturleben sicherte. In Welbergen war der Chor allerdings noch nie, weshalb es für die zunehmend begeisterten Zuhörer ein besonderes Erlebnis war.

Freude verbreiteten die Sänger tatsächlich in der Kirche. Lächelnde Gesichter strahlten dem Chor entgegen. Wiehagen forderte die Zuhörer immer wieder zum Mitklatschen und Mitsingen auf. „Sie müssen bei Gospels auf zwei und vier klatschen“, erklärte er.

Der Chorname (übersetzt: „Unbegrenzte Stimmen“) war ebenfalls kein leeres Versprechen und wies auf die ausgeprägten und sehr unterschiedlichen Solostimmen der Mitglieder hin. „Sometimes I believe“ wurde von einer Chorsängerin als Solistin interpretiert, die mit ihrer dunklen, souligen Stimme und ihrer Variationsbreite in jeden amerikanischen Gospelchor passen würde. Getragen und irgendwie beruhigend sang eine weitere Chorsängerin den Solopart in „Say Lord“, der mit glockenhellen Piccoloflötentönen eingeleitet wurde. Ein Hauch irisch-keltischer Musiktradition durchwehte bei diesem Song den Raum. In der Anrufung von Jesus machte sich als reine A-Capella-Variation die besungene christliche Glaubensgewissheit breit, welche in den meisten Gospels zu hören war. „Let my people go“ war ein weiterer, bekannterer Song mit einem männlichen Solisten. Immer wieder wurde der Chor für seine „unbegrenzten Stimmen“ und das Verströmen der Freude mit reichlich Beifall belohnt.