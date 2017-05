Echte Klassiker, aufpoliert durch neue Gags: Die fünf Frauen von „Dietutnix“ präsentierten am Sonntagabend in der Aula des Schulzentrums das Beste aus zehn Jahren.

Von Anne Spill

Ja, so ist das mit der Zeit. In der Regel vergeht sie viel zu schnell. Mal eben nicht auf den Kalender geguckt und schwupps, sind ein paar Jahre rum. Wie im Flug sozusagen. So auch bei „ Dietutnix“: Ein ganzes Jahrzehnt stehen die fünf Frauen schon gemeinsam auf der Bühne – und steuern somit – um im Bild zu bleiben – ein echtes Langstreckenziel an. Aber dank ihres unterhaltsamen Bordprogramms dürfte wohl kaum ein Fluggast in all der Zeit Langeweile verspürt haben.

Auch die rund 280 Mitreisenden, die am Sonntagabend in der Aula im Schulzentrum einen Platz im Flieger mit der Nummer DTX 2017 ergattert hatten, amüsierten sich prächtig. „Dietutnix“ feierte eine turbulente Geburtstagsparty an Bord – die Zuschauer piepten so sehr vor Lachen, dass manch einer womöglich die Sauerstoffmaske hätte brauchen können.

Ein Wiedersehen mit Emma aus Emsdetten

Da das Kabarett-Quintett an diesem Abend ein „Best of“ der vergangenen zehn Jahre bot, waren zahlreiche alte Bekannte bei der Jubelfeier zu Gast.

Emma aus Emsdetten. Foto: Anne Spill Emma aus Emsdetten. Foto: Anne Spill

Die Kultfigur Emma aus Emsdetten zum Beispiel, die von ihrer „Mutter“ Sabine Hollefeld eigentlich schon längst in den Ruhestand verabschiedet worden war. Die forsche Putzfrau im unverwechselbaren Kittel outete sich als „Dietutnix“-Fan der ersten Stunde. Anlässlich des Zehnjährigen verfasste sie einen Vivat-vivat-Brief an das Ensemble – und bot an, einmal einzuspringen. Schließlich lerne sie zurzeit Keyboard, könne „Zigeunerleben“ auf dem Trecksack spielen und habe Übung im Fürbittenlesen. Die Zuschauer würde es sicher freuen, Emma auf der Bühne wiederzusehen – sorgte sie doch für wahre Lachsalven.

Ähnlich gut kam der Auftritt der Ballerina Olga Kanndochnochmal (Ingrid Helmer) an, die mit ihrem Partner Viktor (Steffi Windhoff) zu Klaviermusik (Heike Knief) grazil über die Bühne schwebte. Zu Höchstform lief das Publikum bei der plattdeutschen Plauderei zwischen Heti und Mia (Sabine Hollefeld und Susanne Anders) auf. Die beiden sorgen seit zehn Jahren für das Catering von „Dietutnix“ und sehen zu, „dass keine Reste übrigbleiben“ – leichte Kost auch für die Zuschauer.

Tiefgründiger und zugespitzter war da schon das Zwiegespräch der beiden Göttinnen Hera und Athene auf dem Olymp, die sich um Europa sorgten: „Da boxt der Populist!“ Erdogan, Le Pen, Petry – „die Demokratie ist mit ihrem Griechisch am Ende!“ Nicht nur zum Schmunzeln, sondern ebenso zum Nachdenken regte auch die Nummer über das „Social Freezing“ an, das vorsorgliche Einfrieren von Eizellen. Wie geht es weiter, sind Retortenbabys unsere Zukunft?

Merkel macht das Kassenhäuschen

Ein wahres Feuerwerk aus Musik, skurrilem Jux und intelligent platzierten gesellschaftskritischen Gags bot der Ausflug in den Märchenwald. Da suchte die Altenpflegerin Rotkäppchen unter Zeitdruck nach ihrer nächsten Großmutter, putzte Schneewittchen für „nicht mal den halben Mindestlohn“ und schimpfte die dahergerittene Camilla Parker-Bowles über die „Brexit-Diät“. Und wer sich nun fragt, was letztere im Märchenwald zu suchen hat – keine Ahnung. Bei Angela Merkel war die Frage indes leicht zu beantworten: Sie hatte sich ein Sabbatjahr genommen, um den Job im Kassenhäuschen des Waldes anzunehmen.

Gut zweieinhalb Stunden sangen, steppten, musizierten, tanzten die fünf Frauen – und nahmen sich dabei immer wieder selbst auf die Schippe. So erfuhren die Gäste der Jubiläumsshow auch Hintergründe aus dem „Dietutnix“-Leben: Dass zwei der Damen es in den letzten zehn Jahren auf insgesamt 2228,5 Kostümwechsel gebracht haben, zum Beispiel – oder wie die neuen Nummern zustande kommen (Hollefeld: „Wir trinken dabei nichts! Nienich!“). In Kombination mit den durch frische Witze aufpolierten Klassikern ein Programm, das zog.

Das Publikum wollte am Ende – um zum fliegerischen Bild zurückzukehren – nur ungern zur Zwischenlandung ansetzen und die Maschine verlassen. Aber der ein oder andere bucht in der Zukunft sicher wieder ein Ticket . . .