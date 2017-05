Bereits auf der hatten sie in den Dom und das besichtigt.

In gab es während einer Stadtrundfahrt interessante Eindrücke von der alten und neuen Architektur der Bundeshauptstadt. Reiseleiter Alfred Alfert hatte außerdem eine Reichstagsbesichtigung organisiert. Doch es blieb auch Zeit für eigene Entdeckungen. Wer gut zu Fuß war, erkundete die vielen Sehenswürdigkeiten zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz auf Schusters Rappen. Andere genossen den Ausblick auf Berlins Fassaden während einer Bootsfahrt auf der Spree. Am Sonntag bewegte sich der Bus nach einem Zwischenstopp am Schloss Sanssouci wieder heimwärts.