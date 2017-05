Am Mittwoch (17. Mai) gastiert in der Villa Winkel ein besonderer Besuch. „Glücklich der Mensch, der Träume hat. Und noch glücklicher, wenn sich, wie für Gabriele Reiß, einer davon erfüllt“, schreibt die Volkshochschule in einer Pressemitteilung und weist darin auf die Lesung der „alpenverrückten Ruhrgebietsfrau und Buchautorin“ hin, die um 19.30 Uhr beginnt. Mit dabei ist ihre Wanderfreundin, mit der sie inklusive gründlicher Vorbereitung, Mut und Hingabe die Alpen in fünf Groß-Etappen überquert hat – in Eigenregie und auf eigener Route versteht sich. Letztere ging über 700 Kilometer von Starnberg bis Bardolino, über Mittenwald, Inntal, Stubaital, Brenner, Jaufen, Passeiertal, Etschtal, Brenta-Dolomiten, Arco, Torbole und Malcesine. „Tolle Sache, möchte man meinen, für Zeitgenossen, die jung und fit sind. Aber weit gefehlt“, schreibt die VHS. Denn als Gabriele Reiß mit ihren Zipperlein, wie sie ihre gesundheitlichen „Problemzonen“ nennt, in Bardolino ankam, war sie 62 Jahre alt und Rentnerin. „Beeindruckende Bilder sich wandelnder Berglandschaften, Anekdoten und Texte aus ihrem fesselnden Reisebericht fügt sie zu einem ‚Alpen-Abend’ zusammen, der Sehnsucht in den Zuhörern erwecken wird“, verspricht die Volkshochschule. Anmeldungen und weitere Infos telefonisch unter 02553 93980 oder online.