Am Dienstag fiel das Urteil gegen einen Ochtruper, der am 8. November 2016 vor der Polizei auf das Dach eines Mehrfamilienhauses geflüchtet war und dadurch einen SEK-Einsatz auslöste. Vor Gericht musste er sich nun wegen Drogenhandels, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Von Klaus Möllers

„Da war was los in Ochtrup“, erinnerte sich ein Polizist als Zeuge zu einer Verfolgungsszene in der Fußgängerzone. Etliche Schaulustige waren am 8. November zusammengekommen, als Polizisten, Feuerwehr, ein Notarzt und schließlich ein SEK einen Einsatz an der Weinerstraße durchführten. Ein 45 Jahre alter Ochtruper war vor der Polizei auf das Dach eines Mehrfamilienhauses geflüchtet (wir berichteten).

Am Dienstag hat das Landgericht den Mann zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wegen bewaffneten Handeltreibens mit Drogen in nicht geringer Menge, ferner wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter gefährlicher Körperverletzung. Damit entsprach die Kammer im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwältin.

In Erinnerung geblieben ist die Szene manchem Ochtruper, weil an dem Abend Dachziegel von dem Haus krachend in der Fußgängerzone aufschlugen. Das Gericht nun war überzeugt, dass der 45-Jährige sie von dem Schrägdach aus in den Hausflur und nach draußen herunter warf, um die Polizisten auszubremsen. Eine Zivilbeamtin hatte bei Gericht von „mindestens 20 Ziegeln“ berichtet. Dabei habe der Ochtruper in Kauf genommen, Einsatzkräfte und Passanten zu verletzen.

Am 8. November abends hatten Polizisten die Wohnung des Mannes durchsuchen wollen. Es bestand der Verdacht auf Handel auch mit harten Drogen.

Die Anwältin des Mannes bemängelte, dass dem Verfahren eine ihrer Ansicht nach sehr dünne Verdachtslage vorausgegangen sei. Laut Polizei hatte ein Ermittler in Münster von einer Frau aus der Drogenszene am dortigen Hauptbahnhof den Hinweis auf einen Dealer in Ochtrup gegeben, zu dem, so hieß es, „die halbe Platte“ (also die Szene vor Ort) fahre, um versorgt zu werden. Durch seine „günstigen“ Preise würden sie sich selbst die Einfuhr von Drogen aus Enschede sparen.

Mindestens zwei Mal hatte die Polizei im Kreis Steinfurt daraufhin das Haus in der Fußgängerzone observiert und auch Männer mit Drogen angetroffen, die das Haus verließen. Ein Verdächtiger trug 200 Gramm Marihuana bei sich, die er aber selbst in Enschede gekauft haben will, ein anderer 0,2 Gramm Heroin, die er tatsächlich in der Wohnung des Ochtrupers gekauft habe, wie er als Zeuge aussagte.

In der Wohnung stieß die Polizei auf rund 30 Gramm Marihuana, knapp zehn Gramm Heroin und über zehn Gramm Kokain. Das Gericht sah trotz langjährigen Eigenkonsums des 45-Jährigen die Voraussetzung für das Dealen. Zudem hatte die Polizei diverse Messer, einen Baseballschläger und Tierabwehrspray „in Zugriffnähe“ für den Angeklagten gefunden. Der Ochtruper hatte behauptet, früher Baseball gespielt und die Messer wiederum bloß „gesammelt“ zu haben.