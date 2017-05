Wenn in der Innenstadt Live-Musik gespielt wird, kommen die Ochtruper gerne. Die 13. Auflage der Musiknacht „Night Light“ geht am ersten Samstag im August über die Bühne in der Weinerstraße. Foto: Jonas Katerkamp

Diesen Termin können die Ochtruper schon mal fest im Kalender einplanen: Am ersten Samstag im August – in diesem Jahr ist es der 5. August – geht die Ochtruper Musiknacht „Night Light“ über die Bühne. Erneut ist der Ort des Geschehens die Weinerstraße.

Von Anne Steven

Erneut ist der Ort des Geschehens die Weinerstraße. In Höhe der Verbund-Sparkasse, die sich erneut als Sponsor an dem Spektakel beteiligt, wird wieder eine Bühne aufgebaut. Was es dort zu sehen gibt: Live-Musik vom Feinsten, das versprechen zumindest die Organisatoren Bernhard Gelking und Michael Schaedel beim Pressegespräch.

Ab 19 Uhr gibt es in der Fußgängerzone Musik auf die Ohren. Der frühe Beginn habe sich mittlerweile etabliert. „Das heißt, die Besucher sind dann auch da“, freut sich Gelking über die Entwicklung in den vergangenen Jahren. Bereits zum 13. Mal findet die „Night Light“ statt. Musikalisch erwartet die Besucher, die in der Vergangenheit sowohl aus der Töpferstadt als auch aus der näheren Umgebung kamen, zwei Live-Bands.

Dabei setzten die Organisatoren auf bewährte Kräfte. So macht ab 19 Uhr die Zwei-Mann-Band „Buddy and Soul“ den Anfang. „Die haben ihren ganz eigenen Stil“, weiß Gelking. Bereits vor zwei Jahren sorgten die beiden Musiker bei der Ochtruper Musiknacht für Stimmung. „Man wundert sich immer, dass zwei Leute so viel Musik machen können“, kann sich Sparkassen-Mitarbeiterin Barbara Plenter noch gut an den Auftritt erinnern. Und auch diesmal soll es das Beste aus 50 Jahren Musikgeschichte zu hören geben. Auf der Bühne sei das Duo schon fast komödiantisch unterwegs, ergänzt Gelking. Überhaupt komme die Interaktion mit dem Publikum in der Töpferstadt generell gut an.

Letzteres haben auch die Mitglieder der Combo „Roxx Busters“ drauf. Die erfahrenen Profi-Musiker waren bereits im vergangenen Jahr bei der Musiknacht am Start. „Das ist die beste Coverband, die ich je gesehen habe“, ist Gelking regelrecht euphorisch. Da werde jeder Ton live gespielt.

Und diese Qualität sei es auch, die die Veranstaltung ausmache. Sie werde in der Bevölkerung akzeptiert. Auch ein Hinweis darauf: „Es ist selten, dass man im innerstädtischen Bereich bis in den frühen Morgen feiern darf.“ Die Zusammenarbeit mit der Stadt Ochtrup beschreibt Gelking ebenfalls als absolut problemlos.

Die Musiknacht sei eine langsam gewachsene Veranstaltung. In den vergangenen Jahren tummelte sich regelmäßig ein bunt gemischtes Publikum in der Fußgängerzone. Einlass ist ab 18 Uhr. Zwar ist der Eintritt frei, jedoch wird aus Jugendschützgründen – Jugendliche ab 16 Jahren dürfen an der Veranstaltung teilnehmen – eine Einlasskontrolle durchgeführt.

Die Baustelle rund um die Lambertikirche sollte Anfang August nach Rücksprache mit der Stadt Ochtrup keine Behinderung mehr darstellen. Somit könnten die Besucher der Musiknacht über fünf Eingänge (je einer in der Mühlen- und Kolping­straße, zwei in der Weinerstraße hinter der Bühne sowie in Höhe der Gaststätte Kock und über die Gasse zwischen Weinerstraße und Kniepenkamp) auf das Veranstaltungsgelände strömen.