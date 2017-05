Hannah El-Sharif heißt die Gewinnerin des Preisrätsel, welches das Gymnasium am Tag der offenen Tür veranstaltete. Aus den Händen von Schulleiter Peter Grus durfte sie jetzt ihren Gewinn entgegennehmen, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt. „Das Einstiegspaket für die fünfte Klasse enthält viele Dinge für den Schulalltag, die bestimmt schnell in Hannahs Schultasche zum Start in das nächste Schuljahr eingeräumt werden“, schreibt die Schule weiter. Aus einer Vielzahl an richtigen Lösungen, die ein wenig Knobelei und Kombinationsgabe erforderten, hatte die letztjährige Gewinnerin Lina Herbering, die Siegerin ausgelost.