In der Reha-Herzsportgruppe stand jetzt das Boule-Spiel auf dem Programm.

Die Reha-Herzsportgruppe besuchte jetzt mit Maria Laurenz und unter der ärztlichen Betreuung von Dr. Amir Mohamed den Bouelplatz in Langenhorst. „Irene und Hermann Herding erläuterten den Teilnehmern der Gruppe die Spielregeln praxisnah, so dass einigen Testspielen nichts im Wege stand“, heißt es in einem Pressebericht.