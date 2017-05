EZ

Zum Verkauf steht ein Neuwertiges ATV der Marke Arctic Cat 1300km gelaufen Erstzulassung 11.2015. Garantie noch bis November 2017 und ist Scheckheft gepflegt. Für weitere Fragen stehe ich gern telefonisch zur Verfügung.

Allrad Zuschaltbar Alufelgen Anhängerkupplung Griffheizung Arctic Cat Großer Koffer Haltegriffe für Beifahrer am Koffer Handschützer Arctic Cat Front und Heckbumper LED Arbeitsscheinwerfer vorn 108W Rückenlehne für Beifahrerten am Koffer Scheckheftgepflegt Servolenkung Stoßdämper-Schützer Arctic Cat Winde mit Bedienung am Lenker 1300kg 2 Personen Zulassung Vorn und Hinten LED Licht Tagfahrlicht