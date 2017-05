Am Samstag (20. Mai) bringen die Mitglieder des Schützenvereins Lamberti-Mark die Vereinsfahne zur Vogelstange. Treffpunkt dazu ist um 14.30 Uhr der Schützenplatz im Austeresch. Am 24. Mai (Mittwoch) können der Königs- und der Kaiservogel ab 18 Uhr bei König Ludger Wiechers besichtigt werden, teilt der Verein in einem Pressetext mit. Beide Vögel und die Insignien des Vereins werden ab dem 26. Mai (Freitag) in den Räumen der Lamberti-Apotheke ausgestellt. Sein Schützenfest begeht der Verein vom 30. Juni bis 4. Juli (Dienstag bis Sonntag).