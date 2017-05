Der Schützenverein Lau-Brechte präsentiert sich für das Schützenfest vom 19. bis 24. Mai (Freitag bis Mittwoch) in der Hauptgeschäftsstelle der Verbund-Sparkasse Emsdetten/Ochtrup an der Weinerstraße.

Die Plakette des amtierenden Königspaares, die Königskette, die Vereinsfahne, das Festprogramm, Fotos und mehr sind in einer Vitrine ausgestellt. „Der Vogel ist wieder einmal eine hervorragende Arbeit von Thomas Eiling“, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus teilt der Verein mit, dass nähere Infos zum Schützenfest in Kürze veröffentlicht werden.