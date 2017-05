Ein solches Exemplar hat nun seinen Platz im Stadtpark unmittelbar an der Teichbrücke gefunden. Die Vereinsmitglieder kümmerten sich jetzt darum, den jungen Baum mit ausreichend Wasser zu versorgen. Der Stadtpark habe sich mittlerweile zu einem botanischen Garten entwickelt, schreibt der Stadtparkverein in einem Pressetext. Denn insgesamt zählen 27 verschiedene Jahresbäume zu seinem Bestand, und jedes Jahr erhöht sich die Zahl um einen weiteren. Am 11. Juni (Sonntag) findet der Tag der Gärten und Parks in Westfalen statt. Anlass für den Stadtparkverein, einen fachkundig geführten Rundgang zu den Bäumen anzubieten.