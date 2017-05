„Unter der geistlichen Leitung von Pastoralreferentin Anna-Maria Trockel spürt die Gruppe an den vier Vatikanischen Kirchen dem Heiligen Jahr nach, das Papst Franziskus 2016 ausgerufen hat. Aber auch bei anderen Kirchen, die oft einen Bezug zum Bistum Münster haben, werden wichtige Anliegen ins Gebet genommen“, heißt es in einer Ankündigung.

Zugleich ist Zeit für Besichtigungen des antiken, barocken und modernen Roms vorgesehen. Unter der Leitung von Arnold und Norbert Hoppe sehen die Mitreisenden unter anderem die Spanische Treppe, den Trevi-Brunnen und die Piazza Navona. Auch das Pantheon und das Kolosseum dürfen im Besichtigungsprogramm nicht fehlen. Eingeplant ist zudem ein ganztägiger Ausflug in die Albaner Berge. Zuvor gibt es einen Vortrag und eine Führung in der Kalixtus-Katakombe.

In der Gebühr von 825 Euro sind die An- und Abreise zum Flughafen, der Flug und Halbpension in der Villa Lituania, Transferfahrten in Rom, Tickets für die öffentlichen Verkehrsmittel, Spenden und Trinkgelder im üblichen Rahmen enthalten. Eingeladen sind alle Interessierten. Anmeldungen bei Sigrid Schöpke-Goeke (Telefon 0 25 53 / 64 56).