Knapp 30 Senioren traten jetzt in der Begegnungsstätte Villa Winkel zum Doppelkopf-Turnier an

„An sechs Tischen wurden die Karten kräftig gemischt“, heißt es in einem Pressebericht. Nach jeder Runde galt es, die Punkte der einzelnen Spieler zusammenzuzählen und auszuwerten. Nach drei Runden standen schließlich die Sieger fest. So ging der erste Preis an Melanie Baving. Herbert Hippe sicherte sich den zweiten Preis und der dritte Preis ging an Theo Bachmann. Für das nächste Turnier gibt es bereits die ersten Anmeldungen. Der Termin soll rechtzeitig bekanntgegeben werden, informieren die Organisatoren in ihrem Pressebericht.