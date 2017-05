In der Nach von Mittwoch auf Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte am Buschlandweg eingebrochen. Die Polizei vermutet, dass die Einbrecher zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, an der Rückseite eine Türscheibe einschlugen. Im Gebäude hebelten sie mehrere Zwischentüren auf. Schließlich gelangten sie in die Räume des Kindergartens. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 2000 Euro. Der Wert der Beute liegt ebenfalls im vierstelligen Eurobereich. Die Diebe entwendeten Bargeld, einen Laptop sowie einen Fotoapparat. Zeugen können sich an die Polizei in Ochtrup unter Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55 wenden.