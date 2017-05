Das Märchenstück „Rabatz im Zauberwald“ feiert am Donnerstag (25. Mai) Premiere. Beginn ist um 15 Uhr. Insgesamt soll das Stück 16 Mal auf die Bühne gebracht werden. Höhepunkt ist die „Nacht der Lichter“ am 26. August (Samstag). Dann läuten die Freilichtspiele das Saisonende ein und die Felsenbühne wird für die letzte Märchenvorstellung in ein zauberhaftes Lichtermeer getaucht. Spielpause ist für „Rabatz im Zauberwald“ vom 21. Juni bis 29. Juli.