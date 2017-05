Die Kunstausstellung im Dormitorium in Langenhorst öffnet am Wochenende zum letztne Mal. Foto: Irmgard Tappe

Die „Frauen vor Ort in Langenhorst“ weisen darauf hin, dass am Samstag (20. Mai) ab 17.30 Uhr und letztmalig am Sonntag (21. Mai) ab 13 Uhr die Möglichkeit besteht, die Kunstausstellung im Dormitorium an der Langenhorster Kirche mit Werken von Kathrin Möhring, Elisabeth Schön und des Leistungskurses des Ochtruper Gymnasiums zu besichtigen. Am Sonntag ist die Ausstellung im Rahmen des Internationalen Museumstages geöffnet.