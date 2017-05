Zu einer Wanderung durch die Wester mit der zertifizierten Wildkräuter-Kennerin Barbara Bender hatte der Obst- und Gartenbauverein an zwei Terminen eingeladen.

„Es ging hauptsächlich um die essbaren Wildkräuter und Wildgehölze, deren Wirk- und Inhaltstoffe und die innerliche und äußerliche Anwendung“, schreibt der Verein in einem Bericht.

Am Wegesrand abseits der Straßen fanden sich Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, Knoblauchrauke, Beinwell, Spitzwegerich und Schafgarbe. Deren junge Blätter können jeweils auf verschiedene Weise in Salaten, als Gemüse, in Dressings oder als Sirup verwendet werden. Alle Wildkräuter weisen reichlich Vitamine, Spurenelemente und Nährstoffe auf, erfuhren die Teilnehmer der Wanderung.

Auch bei den Wildgehölzen hatte Barbara Bender Ideen für die Nutzung: Die Blüten und Blätter des Weißdorns etwa können als Tee herzstärkend wirken. Die Beeren ergeben – gekocht mit Äpfeln – ein leckeres Mus. Die Früchte der Eberesche sind essbar und schmecken in Marmeladen und Chutneys. „Nicht zu vergessen der Holunder, dessen Blüten als Sirup und Tee gegen Erkältungskrankheiten auf natürliche Weise schweißtreibend wirken“, berichtet der Verein weiter. Seine Beeren könnten außerdem im Herbst zu Saft, Likör und Marmelade verarbeitet werden.

Nach der zweistündigen Wanderung stellte die Expertin einige Kostproben bereit: Die Wanderer testeten zum Beispiel Hagebuttenmarmelade, Kräutermayonnaise, Wildobstlikör, Wildkräuterlikör und Löwenzahnblütenwein.