Die Ochtruper Polizei hat am Donnerstagmorgen im Bereich des Stadtparks einen Mann festgenommen.

Von Anne Steven

Am Donnerstagmorgen haben Beamte der Polizei in Ochtrup einen 26-jährigen Mann aus Berlin festgenommen. Wie Polizeisprecher Johannes Tiltmann auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, wollten seine Kollegen den offenbar obdachlosen Mann, der sich im Bereich des Stadtparks aufhielt, kontrollieren. „Er hat sich dieser Kon­trolle jedoch entzogen“, berichtete Tiltmann. Kurze Zeit später stellten die Einsatzkräfte den 26-Jährigen am Pröpstinghoff. Bei der Überprüfung seiner Person stellten die Beamten schließlich fest, dass gegen den Berliner zwei Haftbefehle vorlagen.