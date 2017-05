Auf ein volles Programm blickt der Schützenverein Welbergen – das Schützenfest steht von der Tür. Los geht es mit dem „Mailight“-Zeltfest am Mittwoch (24. Mai), die Festtage enden mit einem letzten Frühschoppen am Samstag (27. Mai).

Die Welbergener Schützenbrüder fiebern dem kommenden Wochenende entgegen. Die weißen Hosen und das schwarze Jackett werden im Kleiderschrank wieder ganz nach vorne geholt, denn von Mittwoch bis Samstag (24. bis 27. Mai) wird wieder Schützenfest gefeiert. Und so sieht das Programm aus:

► Am Mittwoch ( 24. Mai ) geht es mit dem „Mailight“ los, einem Zeltfest mit DJ Dennis. „Der renommierte DJ aus Dülmen wird sicherlich für jeden Geschmack der Jugendlichen und Junggebliebenen etwas auf den Plattenteller legen und die Stimmung mächtig anheizen“, heißt es in einer Ankündigung. Einlass ist ab etwa 21 Uhr.

► Am Donnerstag ( 25. Mai ) dürfen die Schützen nicht verschlafen, denn um 8.15 Uhr werden die Festtage mit der Schützenmesse eingeläutet. Antreten ist um 8 Uhr beim Vereinswirt der Gaststätte „Zum Kapellenhof“. Wie in den vergangenen Jahren wird die Messe durch die Musikverein Friedensklang-Ostendorf begleitet. Nach einer kurzen Stärkung übernimmt das neue Offizierscorps um 9.30 Uhr wiederum das Kommando. Nach der Ehrung und dem Gedenken der verstorbenen Schützenbrüder geht es zur Vogelstange am Wettringer Damm (K 65). Dort gilt es, den neuen König zu ermitteln. Auf dem Weg dorthin laden die Diamantkönigin Ursula Wieling und das Goldkönigspaar Werner und Anneliese Hinkers jeweils zu einer kleinen Stärkung ein. Das Vogelschießen beginnt gegen 11 Uhr. Mit dem erfolgten Königsschuss endet nach einem Jahr die Regentschaft von Andreas Focke und seiner Königin Nadine. Im Anschluss an die Proklamation, die für etwa 13.30 Uhr vorgesehen ist, erfolgt der Rückmarsch zum Festzelt. „Auch für alle anderen Gäste bietet das Ringen um die Königswürde eine willkommene Gelegenheit den Vatertag in fröhlicher und gemütlicher Runde zu beginnen“, schreibt der Schützenverein Welbergen.

Alle Gäste an der Vogelstange sind eingeladen, auch an den weiteren Feierlichkeiten im Festzelt teilzunehmen, da es an der Vogelstange wieder um 15.30 Uhr heißt „Hahn hoch“.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ist um 19 Uhr Antreten zur Polonaise und anschließendem Königsball mit den Gästen des Silberkönigspaares Michael und Doris Reinker, des Goldkönigspaares Werner und Anneliese Hinkers, der Diamantkönigin Ursula Wieling und des neuen Königspaares. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Unterhaltungsband „Main­street“.

►Am Freitag ( 26. Mai ) beginnt der Tag für die Schützen um 9 Uhr mit dem Antreten am Festzelt. Von dort geht es unter der Begleitung des Musikvereins Friedensklang zur Gaststätte „Zum Kapellenhof“, um einen gemütlichen Frühschoppen abzuhalten. Zur Unterhaltung ist wieder ein Seilziehwettbewerb geplant.

Für alle Vereinsdamen findet der Frauenfrühschoppen – unter dem Motto „Mafia“ – von 11 bis etwa 16 Uhr im Festzelt statt. Für Unterhaltung ist auch hier gesorgt.

Um 19 Uhr heißt es dann wiederum: Antreten zur Polonaise. Anschließend beginnt der Königsball des neuen Königspaares mit geladenen Gästen. Für die musikalische Unterhaltung ist die Unterhaltungsband „Rainbow“ zuständig.

► Am Samstag ( 27. Mai ) findet ab 11 Uhr im Festzelt ein weiterer Frühschoppen statt – zum Ausklang des Welbergener Schützenfestes.

► Am 29. Mai (Montag) treffen sich die Mitglieder dann zum Abschmücken des Dorfes. Beginn ist um 18 Uhr.