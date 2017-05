Am Sonntag (21. Mai) finden auch in Och­trup Aktionen anlässlich des Internationalen Museumstages statt. Insgesamt gibt es für Besucher zehn Stationen zu entdecken.

Dorthin gelangt man mit dem Kleinbus, der Bimmelbahn oder mit dem Fahrrad. Stationen sind die Villa Winkel, die Bergwindmühle, das Puppen- und Spielzeug­museum, das Atelier Kunst LK Q2, die Bücherei St. Lamberti und das Café Knitterfrei, das Töpfereimuseum, das Leineweberhaus, die Stiftskirche und der Alte Spieker Langenhorst sowie die Alte Kirche in Welbergen.

Eröffnet wird der Internationale Museumstages um 11 Uhr durch Bürgermeister Kai Hutzenlaub in der Villa Winkel im Stadtpark. Um 12.30 Uhr und um 14 Uhr startet dort jeweils eine geführte Fahrradtour zu allen zehn Stationen des Museumstages. Die Führung übernehmen Reinhard Leusder vom Leineweberverein und Dieter Thebelt vom Heimatverein. Fahrräder müssen die Teilnehmer selbst mitbringen. Ziel ist unter anderem das Töpfereimuseum, wo im Innenhof um 14 und 17 Uhr Schaubrände stattfinden. An der Bergwindmühle steht Steinmetzmeister Paetzke von 11 bis 12.30 Uhr für fachkundige Informationen zur aufwendigen Restaurierung des Wallholländers zur Verfügung. Paetzke bietet zudem von 13 bis 18 Uhr Führungen zum Baustoff Sandstein in der Stiftskirche St. Johannes Baptist in Langenhorst für Besucher aller Altersgruppen an. Ein Flyer mit allen Veranstaltungen und Aktionen ist auf der Homepage der Stadt Och­trup öffentlich verfügbar.