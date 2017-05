Von Dorothee Zimmer

Hut an Hut reiht sich am Samstag gegen Mittag auf zwei aneinander gestellten Bänken im Garten des DRK-Kindergartens. Die aus drei bis vier doppelten Zeitungsseiten und nach genauem Maß entstandenen Kopfbedeckungen liegen hier zum Trocknen – just gerade haben sie einen kräftigen Anstrich in Grün erhalten. Später wird noch ein kontrastfarbiges Krepppapierband oberhalb der Krempe um den Hut gelegt und bunte Federn daran befestigt.

Nur wer all diese kleinen Feinheiten auf sich vereint, kann ein Schützenhut werden. Einer, den Kinder sich aufsetzen, wenn sie am 3. Juni (Samstag) um 14 Uhr zum Kinderschützenfest der Allgemeinen Bürgerschützen antreten und den Styroporvogel im Gemeindewald durch das Werfen von Holzstöckchen zu Fall bringen.

Das Anmalen und Schmücken ihrer Hüte übernehmen die „Schützenfestkids“ selbst. Die Farbe der Wahl ist natürlich grün. Foto: Dorothee Zimmer Das Anmalen und Schmücken ihrer Hüte übernehmen die „Schützenfestkids“ selbst. Die Farbe der Wahl ist natürlich grün. Foto: Dorothee Zimmer

Das Tragen der gebastelten Hüte wird nicht das einzige sein, was sie optisch eint. „Jedes Kind bekommt zusätzlich einen mit bunten Bändern geschmückten Stock und einen Button mit dem Aufdruck „Schützenkids 2017“, erzählt Vorsitzender Uwe Krude. Gemeinsam mit weiteren Schützenbrüdern und Ehefrau Gabi geht er Erwachsenen und Kindern beim eigens dafür anberaumten Hütebasteln-Termin zur Hand.

Im fünften Jahr findet der nun statt, er sollte die seinerzeit konstatierte Talfahrt bei der Teilnehmerzahl am Kinderschützenfest ins Gegenteil verkehren. Und das ist gelungen: „Mit zwischenzeitlich etwa 80 bis 100 Kindern sind es wieder deutlich mehr geworden“, freut sich Krude.

Unter ihnen wird auch Rike Conradi sein. Die Neunjährige findet besonders das gemeinsame Marschieren vom Sendplatz zum Schützenwald in Begleitung des Spielmanns- und Fanfarenzuges sowie des amtierenden Kinderschützenpaares „toll, das ist wie bei einem echten Schützenverein.“ Und sie freut sich, sagt sie, wenn ihr ein guter Treffer gelingt.

Wem letztlich der Titel der Kinderschützenkönigin oder des Kinderschützenkönigs zufällt, wird sich noch zeigen; sicher ist aber schon jetzt, dass der Erfolg einhergeht mit der Verleihung einer Königskette und einem Geleit von der Vogelstange zum Zelt, wo es neben lobenden Worten auch kleine Geschenke gibt. Ein „Geschenk“ erhält in diesem Jahr auch der Styroporvogel. Ihm wird ebenfalls ein Schützenhut aufgesetzt. Patrick Krude vom Offizierskorps sowie Offizier und Vorstandsmitglied Tom van Goer erklären das mit dem Hinweis auf die dadurch verbesserte Integration des Vogels ins Geschehen.

So wie sich die Amtszeit des Kinderschützenpaares Fabian Bruns und Linda Bethge dem Ende zuneigt, ergeht es auch dem Jugendschützenkönig René Schultealbert. Die Wettbewerbe um die jeweilige Nachfolge finden zeitgleich statt.