In der Villa Winkel stellte der Heimatverein auf einer Schautafel die Geschichte der alten Bundesstraße 54 aus. Gleich nebenan präsentierten Schüler des Gymnasiums ihre Spurensuche. Foto: Irmgard Tappe

Auf Entdeckungsreise gingen am Sonntag zahlreiche Besucher des Internationalen Museumstages. In Ochtrup gab es an insgesamt zehn Stationen Interessantes und Wissenswertes zu erfahren.

Von Irmgard Tappe

„Guck mal, die alte Postschänke. Die stand früher in Langenhorst direkt an der Straße“, erinnert sich eine Besucherin in der Villa Winkel. Und Alfons Vollenbröker hat ein Motiv seines Elternhauses entdeckt. Vor der Schautafel des Heimatvereins, der die Geschichte der alten Bundesstraße 54 aufgearbeitet hat, entwickeln sich lebhafte Gespräche.

„Spurensuche – Mut zur Verantwortung“ ist das Thema des Internationalen Museumstages, den Bürgermeister Kai Hutzenlaub am Sonntagmorgen in der Villa Winkel eröffnete. Er und Stadtarchivarin Karin Schlesiger zeigen sich erfreut, dass auch Schüler des Gymnasiums die Gelegenheit nutzten, um ihre „Spurensuche“ zu präsentieren. Zum Beispiel haben sie die ergreifende Geschichte der kleinen Trude aufgearbeitet. Das jüdische Mädchen aus Och­trup wurde als Zwölfjährige von den Nazis ermordet. Eine Puppe ist das einzige, was von ihr übrig blieb.

Ein anderes Ausstellungsthema ist die Ostarbeiter-Kinderpflegestation und ihre Betreuerin Margund Fehrmann. „Da werden noch dringend Zeitzeugen gesucht“, sagt Schlesiger und hofft, dass sich Ochtruper melden, die sich an diese Zeit erinnern können und ihre Erinnerungen teilen möchten.

Aus dem Seniorencafé zieht ein verlockender Duft herüber. Julia Geringer und Eybisch Mukdat servieren dort syrische Linsensuppe. „Nach einem Rezept aus meiner Heimat. Damit möchte ich mich bei den Ochtrupern für ihre Gastfreundschaft bedanken“, sagt Hobbykoch Mukdat und freut sich, dass es den Leuten schmeckt. „Ich werde sie auf jeden Fall mal nachkochen“, meint Doris Kreimer-Foyle. Iman Almala kennt das Rezept. „Meine Mutter kocht diese Suppe immer bei Erkältungen“, erzählt sie. Dann machen sich die Frauen auf den Weg, um noch ein paar Museumsstationen zu besichtigen. Vorgenommen haben sie sich die Fotoausstellung in der Bücherei, die Ausstellung des Kunst-Leistungskurses und das Puppenmuseum, wo die Käthe-Kruse-Puppe „Däumlinchen“ ihren 60. Geburtstag feiert.

Gerade kommt Reinhard Leusder mit einer Gruppe von einer Museums-Radtour zurück. „Wir haben leider nicht alle zehn Stationen geschafft. Allein an der Bergwindmühle haben wir uns fast eine Stunde aufgehalten“, sagt er. „Dort fand ich es auch total interessant. Der Müller hat erklärt, wie die Technik funktioniert“, bemerkt der zehnjährige Leon, der mit seinem Vater unterwegs ist. „Wir haben bis jetzt das Leineweberhaus und zwei Kirchen besichtigt. Und im Alten Spieker haben wir leckere Nussecken gegessen“, zählt der Junge auf, bevor er mit seinem Papa das Töpfereimuseum ansteuert.

Zahlreiche Besucher sind an diesem Sonntag mit dem Fahrrad unterwegs. Auch Thomas Büchler und seine Frau touren durch die Museumsstationen der Töpferstadt. „In Ochtrup und den Ortsteilen gibt es viel zu entdecken. Gerade haben wir in Welbergen die Alte Kirche und in Langenhorst das Dormitorium und die Stiftskirche besichtigt. Wir haben viel erfahren über das Baumaterial der Kirchengebäude und das Leben der Äbtissinnen und Stiftsdamen“, erzählt Büchler während einer Pause im Café Knitterfrei.