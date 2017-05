Was führt Sie am Internationalen Museumstag von Münster nach Och­trup?

Helga Klopp: Ich habe mich im Vorfeld erkundigt, was es in den einzelnen Orten zu entdecken gibt. Das Angebot im Töpfereimuseum hat mich besonders angesprochen. Insbesondere das Brennverfahren nach der Mehlsuppenrauchtechnik macht mich neugierig.

War Ihnen das Töpfereimuseum von früheren Besuchen her bereits bekannt?

Klopp: Nein, ich bin heute zum ersten Mal hier. Die Ausstellungen in den Gebäuden habe ich mir schon angesehen. Ich bin überrascht und beeindruckt von der Vielfalt.

Werden Sie heute noch andere Museums-Stationen besuchen?

Klopp: Das hatte ich eigentlich nicht vor. Aber ich sehe mir den Plan mal an. Eventuell schaue ich mir noch eine der Ausstellungen an. Doch in erster Linie möchte ich den Verlauf der Mehlsuppenrauchtechnik genau verfolgen. -ta-

