Nach beinahe drei Stunden Belagerung an den Gewehren und Hochspannung in den letzten Minuten, löste sich das hölzerne Federvieh endlich vom sprichwörtlichen seidenen Faden: Das neue Königspaar des Schützenvereins Lau-Brechte heißt Theo und Agnes Tillmann aus Welbergen.

„Ihr dürft nicht auf den Adler schießen“, hatte sich die zweijährige Ida Eilert zuvor empört. Erst als ihr Opa und Papa Christian mit einem Stück des hölzernen Flügels den Beweis antraten, dass der Vogel keineswegs ein echter war, war auch Ida beruhigt. Trotzdem hielt sich „Werianne“, so der Spitzname des Federviehs, hartnäckig im Geschossfang. Anfänglich zu zweit traten die mutigen Schützen an die Gewehre und nahmen das Holztier mit Schrot und Korn beinahe gleichzeitig in die Mangel. „Bis vor zwei Jahren haben wir nur mit einem Gewehr geschossen“, erklärte Hauptmann Norbert Post. „Da konnte man das Tier nur von vorn treffen.“

Fotostrecke: Theo Tillmann regiert Lau-Brechte Fotostrecke Foto: Sabine Sitte

Trotzdem dauerte es 215 Schuss bis zur endgültigen Entscheidung. Vier Königsanwärter lieferten sich ein hochspannendes Duell: Matthias Seggert, Michael Speckblanke, Theo Tillmann und Matthias Hillers wollten den Thron besteigen. Immer wieder flogen große Stücke des Vogels zu Boden und ein Raunen ging durch die Menge. „Man kann es wirklich nicht voraussagen, bei wem der Vogel fallen wird“, fachsimpelten die Schützenbrüder hinter der Absperrung. „Schießen können die Jungs alle super.“

Am Ende war Theo Tillmann der Glückliche und umarmte freudestrahlend seine Ehefrau und Königin Agnes. Für das amtierende Königspaar gingen damit „zwei schöne Jahre zu Ende“, sagte Marianne Holtmann. „Denn was Spaß macht, ist nicht anstrengend.“