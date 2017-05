Zur Mai-Ausfahrt rückte jüngst der Reit- und Fahrverein in die Oster-Bauerschaft aus. Foto: Jessica Lenz

Die Mai-Ausfahrt des Reit- und Fahrvereins führte in diesem Jahr in die Oster-Bauerschaft.

Die traditionelle Mai-Ausfahrt der Fahrabteilung des Reit- und Fahrverein Ochtrup führte in diesem Jahr unter der Leitung von Astrid Gemen durch die Bauernschaft Oster. „Es waren Ein- und Zweispänner von Shetttys, Welsh und Haflinger angespannt“, heißt es in einem Pressebericht. Nach der harmonischen Ausfahrt trafen sich die Teilnehmer bei Familie Gemen zum Grillen. Dort ließen sie den Abend in gemütlicher Runde ausklingen.