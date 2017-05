„Wie sehe ich mich selbst in der Kunst?“ Diese Frage stellten sich am Samstagvormittag die Teilnehmer eines Workshops für Kinder im Atelier der Lamberti­schule. Als Teil des Projekts „Lebensbilder“ fand die Veranstaltung in Kooperation mit den Vereinen „Dampfross“ und „Miteinander Ochtrup“ im Rahmen der Aktion „Kultur macht stark“ statt.

Von Timm Gust

Um ihre eigene Kunstbiografie zu erstellen, wurden die Kinder zunächst fotografiert. Danach zeichneten sie ein Porträt von sich selbst. Dabei erhielten die Teilnehmer Hilfe von Kulturpädagogin Elke Schmitz und der Emsdettener Künstlerin Anonciata Braun-Brinkmann. Die Mädchen und Jungen sollten sich bei der Erstellung ihres Porträts möglichst von Vorgaben entfernen und auch einfach einmal „querdenken“. „Die Kinder können sich dann selbst so gestalten, wie sie es möchten, da ihnen die künstlerische Freiheit gelassen wird“, erklärte Elke Schmitz, die außerdem eine der Hauptverantwortlichen im Verein „Dampfross“ ist.

Unterstützung für die Teilnehmer gab von Kulturpädagogin Elke Schmitz und der Emsdettener Künstlerin Anonciata Braun-Brinkmann Foto: Timm Gust

Sie freute sich über die Unterstützung der Lambertischule und zeigte sich mehr als zufrieden mit der Veranstaltung: „Wir wollten Ochtrup erst einmal antesten, um zu sehen, wie das hier funktioniert, und haben direkt 35 Anmeldungen erhalten. So viele konnten wir gar nicht annehmen.“

Ebenso freute sich Braun-Brinkmann über die zahlreichen jungen Teilnehmer. „Es macht Spaß, den Kindern das Zeichnen beizubringen, und es ist interessant, wie unterschiedlich sie sich wirklich in der Kunst sehen.“ Außerdem betonte die Künstlerin, dass es wichtig sei, den Mädchen und Jungen zu zeigen, dass sie auch abstrakt denken können und sich in ihrer Ausdrucksweise nicht einschränken lassen müssen. „Aber vor allem muss man ihnen zeigen, dass man sie ernst nimmt und ihre Arbeit wertschätzt“, so die Emsdettenerin. Diese Art der Kunst-Begegnung kam gut an. Auch künftig sind weitere Workshops dieser Art geplant.