Es sei ihnen eine Ehre gewesen, das betonte das amtierende Königspaardes Schützenvereins Einigkeit, Günther und Marion Strüwing, mit Blick auf ihre Regentschaft, die am Freitag (26. Mai) nach zwei Jahren endet. „Wir waren zwar sicher nicht eines der jüngsten Königspaare des Vereins aber ganz bestimmt eines der feierwütigsten“, meinte Günther Strüwing beim Rückblick auf seine Regentschaft.

Das Festwochenende beginnt am Donnerstag ( 25. Mai ) mit dem Ausgraben des Schützenfestes und dem Grünholen aller Schützenbrüder unter Führung des Hauptmanns Guido Rauße. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr das Ehrenmal. Das Rosenmachen der Vereinsdamen unter Führung der Partnerin des Hauptmanns, Silke Rauße, und der amtierenden Königin Marion Strüwing beginnt um 18 Uhr im Festzelt. Anschließend wird das Zelt geschmückt.

Der Freitag ( 26. Mai ) beginnt um 8 Uhr mit dem ­Wecken durch den Spielmannszug Weiner-Schützen. Um 15 Uhr treffen sich alle Schützenbrüder am Festzelt zur Kommandoübergabe. Hauptmann Guido Rauße übergibt die Befehlsgewalt an Oberst Thomas Ermke. Anschließend werden während eines Umzugs durch den Vereinsbezirk mit der Blaskapelle Gust und dem Spielmannszug die Vereinsfahne bei Fähnrich Andreas Baumgart und König Günther Strüwing abgeholt, bevor die Schützen zum Kirchgang schreiten.

Der Gottesdienst beginnt um 17 Uhr in der Marienkirche. Nach einer weiteren Runde durch den Vereinsbezirk folgt um 18.30 Uhr die Ansprache des Vorsitzenden Stefan Eschhues am vereinseigenen Ehrenmal am Kreuzweg und die Kranzniederlegung unter Mitwirkung des Spielmannszugs Weiner-Schützen und der Blaskapelle Gust.

Am Festplatz beginnt ab circa 19.30 Uhr das Flutlicht-Vogelschießen. Unter der Vogelstange findet ein Platzkonzert statt. Für das leibliche Wohl ist Festwirt Gerd Nienhaus verantwortlich. Nach dem Königsschuss und der Proklamation steigt ab 22 Uhr die öffentliche Schützenfestparty im Festzelt mit DJ Patrick Laurenz, „der ein Garant für Musik vom Feinsten ist“, verspricht der Schützenverein in seiner Ankündigung. So werde der Abend im sommerlich geschmückten Festzelt für alle Altersklassen ein tolles Erlebnis. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag ( 27. Mai ) führen die Adjutanten Andreas Gesing und Frank Heinendirk wiederum den Spielmannszug Weiner-Schützen ab 8 Uhr durch den Vereinsbezirk, um den nächsten Schützenfesttag einzuläuten. Um 10 Uhr treffen sich die Schützenbrüder, Vereinsdamen und Kinder am Ehrenmal, um gemeinsam mit dem Spielmannszug das neue Königspaar abzuholen, bevor ein „zünftiger Familienfrühschoppen“ im Festplatz startet. Dort wartete nicht nur Freibier, sondern auch zünftige Blasmusik mit der Blaskapelle Heeker Musikanten. Gegen 20 Uhr findet am Abend der Königsball mit der Kölner Tanzkapelle „Top Spin“ statt. Zum Ball erwartet der Schützenverein neben den Gästen des Königspaares auch Abordnungen der Nachbarvereine Horst und Wall, Weiner, Wester sowie der Waister Junggesellen. Der Eintritt ist auch an diesem Abend frei.

Am Sonntag ( 28. Mai ) lässt der Verein das Schützenfest mit dem beliebten Auswerfen des Runkelkönigs ausklingen. Es gelte für Werner Wilpers und seine Königin Irene, einen Nachfolger zu finden. Nach dem Hühnersuppeessen wird Schützenfest beerdigt. Der Schützenverein bittet die Vereinsmitglieder, ihre Häuser während der Festtage zu beflaggen.