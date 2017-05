Diie Kommunionkinder stellten sich am Sonntag zum Erinnerungsfoto mit Pastor Bernd Haane und Pastoralreferentin Anja Mittrup auf. Foto: Irmgard Tappe

Den Auftakt der Erstkommunionfeierlichkeiten der katholischen Kirchengemeinde St. Lambertus machte am Sonntag der Seelsorgebezirk St. Johannes Baptist im Ortsteil Langenhorst.

Eingerahmt von einem Festhochamt spendete Pastor Bernd Haane den 18 Mädchen und Jungen in der Stiftskirche das Sakrament der ersten heiligen Kommunion. „Mit Jesus in einem Boot“ war der Leitgedanke dieses feierlichen Gottesdienstes. Pastoralreferentin Anja Mittrup, ein Katechetinnen-Team und die Eltern hatten die Kommunionkinder in den vergangenen Monaten auf diesen wichtigen Tag vorbereitetet und sie auf dem Weg dorthin begleitet.