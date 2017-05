Von Irmgard Tappe

Er war der erste Organist der Ochtruper Pfarrgemeinde St. Marien. Dort engagierte er sich auch als Chorleiter. Am Dienstag (23. Mai) feiert Kirchenmusiker i. R. Josef Scheipers seinen 100. Geburtstag. Seine Leidenschaft für die Musik ist trotz seines hohen Alters ungetrübt.

Wenn sich der Jubilar in seinem Zimmer im Carl-Sonnenschein-Haus an sein altes Klavier setzt und musiziert, dann klingt das, als sei die Zeit an Josef Scheipers vorbeigezogen, ohne ihn zu berühren. „Am liebsten spiele ich Stücke von Johann Sebastian Bach. Mein Lieblingskomponist“, sagt der 100-Jährige, der bereits als Zehnjähriger hin und wieder in der Lambertikirche die Orgel spielte. „Der Jupp, der hat Talent. Das müsst ihr fördern“, hatte sein damaliger Lehrer den Eltern empfohlen. „Aber meine Eltern meinten, ich solle einen ‚richtigen Beruf’ erlernen, als Musiker könne man nicht leben. Und da habe ich nach dem Volksschulabschluss zuerst eine Buchbinderlehre gemacht“, erinnert sich Scheipers. In Fortbildungslehrgängen erlernte er zusätzlich die Techniken des Goldschnitts. Und die Kunst der „Deutschen Frakturschrift“, die der Kalligraphie ähnlich sieht, beherrscht er ebenfalls.

Sein erster Beruf, hat Scheipers festgestellt, kam ihm im Laufe des Lebens immer wieder zu Gute. Zum Beispiel erhielt er während des Krieges den Auftrag, dem Oberstleutnant die Chronik zu schreiben und einzubinden. Und später, sagt Scheipers, habe er all seine alten Notenblätter eingebunden. Sie stehen in Reih und Glied im Regal neben dem Klavier. Auch seine alten Schulbücher – selbstverständlich neu gebunden – haben dort ihren Platz zwischen Bach und Beethoven.

Der Jubilar blättert in einem Lesebuch der 1920er-Jahre. „Die Gedichte von Goethe und Schiller mussten wir auswendig lernen“, schmunzelt er und beginnt, Schillers „Die Glocke“ zu rezitieren. Er kann es immer noch auswendig – inklusive Gestik und Betonung.

Dann erzählt der 100-Jährige von seiner Zeit als Kirchenmusiker, von seinem Chor, dem sechsstimmigem Gesang der Matthäuspassion nach Johann Sebastian Bach und von dem Knabenchor, den er ebenfalls leitete. „1959 haben wir in der Ostermesse Gregorianische Choräle gesungen. Davon habe ich sogar eine Aufnahme. die höre ich mir immer noch gern an“, berichtet der Jubilar, der am 23. Mai 1917 als Sohn eines Postbeamten in Ochtrup geboren wurde. Nach dem Krieg und der Gefangenschaft in Frankreich, England und Amerika widmete er sich wieder verstärkt der klassischen Musik, besuchte die Kirchenmusikschule in Münster und trat 1948 seine erste Organistenstelle in Leer an, bevor er 1953 nach Ochtrup wechselte.

Seine verstorbene Frau, mit der er noch die Eiserne Hochzeit feierte, lernte Scheipers übrigens während der Wehrdienstzeit in einer Kapelle im Rheinland kennen. Sie betete den Rosenkranz und er spielte gerade auf der Orgel.

„Und jetzt werde ich Ihnen mal etwas vorspielen“, meint Josef Scheipers und rückt seinen Rollstuhl ans Klavier. Die Hände des 100-Jährigen tanzen mit Leichtigkeit über die Tasten. Eine klassische Improvisation füllt den Raum im Seniorenheim. Der betagte Mann ist eins mit der Musik. Im Kreise seiner Familie, zu der vier Kinder, sieben Enkel und eine Urenkelin zählen, will er seinen 100. Geburtstag feiern.