Unterstützung bekommen pflegende Angehörige in einem Demenzkursus. Foto: dpa

Die Pflegetrainerinnen des Pius-Hospitals, Ulrike Volmer und Helga Schneider, bieten im Rahmen des Projektes „Familiale Pflege“ wieder einen Demenzkursus für pflegende Angehörige und Interessierte an. „In dem Kursus wird den Teilnehmern die Möglichkeit geboten, sich mit ihrer Situation auseinander zu setzen, einen verstehenden Zugang zu dem Erkrankten zu vermitteln, den Austausch mit Betroffenen zu bieten und Entlastungsmöglichkeiten aufzuzeigen“, heißt es in einer Ankündigung.

Der Kursus informiert, welche Formen und Phasen der Demenz bekannt sind. Außerdem lernen die Teilnehmer Demenzerkrankte zu verstehen und bekommen Tipps zur Kommunikation, zu Alltagshilfen und Beschäftigung. Zudem werden Entlastungsmöglichkeiten aufgezeigt und über Körperpflege, Ernährung sowie Inkontinenz informiert.

Der Kursus umfasst drei Mal drei Stunden und findet am 1. und 8. Juni (jeweils donnerstags) und am 13. Juni (Dienstag) von 17 bis 20 Uhr im Aufenthaltsraum in der zweiten Etage des Pius-Hospitals statt. Die Kursgröße ist auf sechs Teilnehmer begrenzt.