Von Emilia Enning

Eine Gruppe Mädchen sitzt an einem langen Tisch voller Acrylfarben und Stifte. Eifrig nähen, schneidern und bemalen sie Taschen, T-Shirts und andere Kleidungsstücke. Gleichzeitig unterhalten sie sich munter über die Musik im Hintergrund hinweg. Ein paar Erwachsene sind auch dort. Sie geben Tipps oder helfen, wenn es mal nicht so klappt. Es herrscht an diesem Vormittag ein reges Treiben im Pfarrheim „Die Brücke“ in Welbergen. Doch der Upcycling-Workshop ist nicht der einzige Programmpunkt des Mädchenaktionstages.

Auch beim Kochen und in der selbst eingerichteten Wellness-Oase scheinen die Teilnehmerinnen ihren Spaß zu haben. Mit Feuereifer stellen die Zehn- bis 14-Jährigen Gesichtsmasken her, die alles enthalten, was ihr Herz – oder eben ihre Haut – begehrt. Das Team um Vera Hartmann und Mathilde Kockmann vom Jugendcafé Freiraum kümmert sich aber auch um ausgefallene Frisuren und das Lackieren der Fingernägel. Die Mädchen lassen sich das gerne gefallen und lernen gleichzeitig. Ob das Spaß macht? Die zehnjährige Angelika Hartmann und die 13-jährige Franka Wiggenhorn sind sich einig: Auf jeden Fall.

In der Küche bereiten derweil vier der 14 Teilnehmerinnen das Mittagessen vor. Es gibt Pizza. Zunächst rollen sie den Teig aus, dann kommen Tomatensauce und die verschiedene Beläge an die Reihe. Die Mädchen haben später die Wahl zwischen Pizza Hawaii, Salami oder der klassischen Margherita.

Zwischendurch dürfen sie sich auch im Billardspiel oder beim Tischfußball probieren, nach draußen gehen oder es sich im Pausenraum gemütlich zu machen. Die vierte geplante Aktion, der Hip-Hop-Workshop, muss leider ausfallen, denn Trainerin Shqipe Mulaj ist erkrankt.

Trotzdem kommt keine Langenweile auf. Einige Teilnehmerinnen sind bereits zum wiederholten Mal dabei. Insgesamt komme der Aktionstag immer richtig gut an, erzählt Sozialpädagogin Vera Hartmann. Er findet zwei Mal im Jahr – im Jugendcafé Freiraum in Och­trup und eben im Pfarrheim „Die Brücke“ in Welbergen – statt. Der diesjährige Upcycling-Workshop ging als Veranstaltung des Kulturrucksacks über die Bühne. Und die nächste Aktion ist auch schon in Planung. Mathilde Kockmann, Mitarbeiterin in der „Brücke“ lädt zum wöchentliches Treffen, bei dem unter anderem gebacken und gespielt oder auch ein Film angesehen wird, ein. Es findet am 16. Juni (Freitag) im Welbergener Pfarrheim statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.