Aus über 900 Einsendungen hatten Mitglieder der Künstlergemeinschaft „Welberger Kreis“ und Studierende der Kunstakademie Münster als Jury insgesamt 156 Bilder und 68 Objekte für die Ausstellung ausgewählt. Darüber hinaus bedachte die Jury 39 Wettbewerbsbeiträge mit Einzel- und Gruppenpreisen.

„Zu den preisgekrönten Arbeiten gehört sowohl die Fotografie von Lia Alke, die am vergangenen Wochenende mit dem Bild ihrer „Gottesanbeterin“ ebenfalls bei der Landesfotomeisterschaft Westfalen prämiert wurde, als auch ein Foto von Luzie Bos, das sogar vom Kreis Steinfurt für die Sammlung ‚Jugend gestaltet’ angekauft wurde“, schreiben die Nachwuchsfotografen in einem Pressebericht. Weitere Bilder in der Ausstellung sind Arbeiten von Anna-Lena Kockmann, Lea Rueskamp und Johanna Wischemann.

Ebenfalls mit ihren Werken den Weg in die Ausstellung gefunden haben die Nachwuchskünstler Rike Hippe (Hinterglasmalerei), Kimberly Marquardt und Meike Wigger (Recycling-Collagen), Rieke Hinkelammert (Tinte-Aquarell-Zeichnung), Lara Feldmann (Kleistermalerei/Wasserfarbe) und Edward Saika (Buntstiftzeichnung).