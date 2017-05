Fünf Millionen Euro stellt die NRW-Bank der Verbund-Sparkasse Emsdetten/Ochtrup zur Förderung von privaten Bauprojekten zur Verfügung. Das bestätigte Vorstandsmitglied Gabriela Pantring jetzt bei einem Besuch in Emsdetten.

Dieses „Globaldarlehen“ ermögliche es Selbstnutzern von Wohneigentum, sich die historisch niedrigen Zinsen für Baugeld 30 Jahre lang zu sichern, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse.

Ein Darlehen mit dieser langen Laufzeit können Bauherren und Käufer von selbst genutzten Immobilien „innerhalb von großzügig bemessenen Einkommensgrenzen“ in Anspruch nehmen, informiert das Geldinstitut. Vor allem junge Familien dürften davon profitieren. Die Beantragung erfolge über die Experten der Verbund-Sparkasse Emsdetten/Ochtrup.

Das ausgewiesene Ziel der NRW-Bank laute, mehr bezahlbaren Wohnraum im nördlichen Münsterland zu schaffen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Warum der Bedarf weiter steigt, habe der Vorstandsvorsitzende der Verbund-Sparkasse, Dr. Peter Eckhardt, bei dem Treffen in der Villa Schilgen in Emsdetten geschildert: „Wir sind eine prosperierende Region.“ Und wo viele neue Arbeitsplätze entstehen, brauche es auch Wohnraum.

In einem aktuellen Wohnungsmarktbericht sei für den Kreis Steinfurt eine Unterdeckung von neu gebauten Wohnungen von 500 bis 2000 Einheiten pro Jahr errechnet worden, schreibt die Sparkasse weiter. Das Globaldarlehen solle diesem Engpass gezielt entgegenwirken.

„Die 30-jährige Laufzeit des neuen Darlehens gewährleistet Menschen, die sich Eigentum zulegen und selbst nutzen, mehr Planungssicherheit“, wird Ga­briela Pantring in dem Pressetext zitiert. Auf das Geld könne die Sparkasse ab sofort zugreifen. Bei entsprechender Nachfrage sei auch eine Erhöhung des Darlehens nicht ausgeschlossen, habe Pantring versichert.

Mit dem Kredit vom Land könne die Sparkasse vor Ort jene Zinsrisiken absichern, die sie sonst in die Finanzierung einpreisen müsste, erläutert das Finanzinstitut in seiner Mitteilung. Das verschaffe Spielraum für attraktive Angebote.