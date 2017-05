Sie hat schon Tradition: die Motorradwallfahrt nach Eggerode, zu der Pfarrer Benedikt Elshoff aus Lüdinghausen einlädt. Die Ochtruper Biker finden sich am Pfingstsamstag (3. Juni) um 8.30 Uhr am Georgsheim an der Marienstraße 3 zusammen, um von dort aufzubrechen.

Nach einer abwechslungsreichen Fahrt durch die münsterländische Parklandschaft treffen sich die Motorradfahrer aus der Töpferstadt um 10.30 Uhr mit den Gruppen vom Niederrhein und aus Lüdinghausen am Landcafé „Zur alten Kaiserei“ in Gescher, heißt es in einer Ankündigung der Organisatoren. Von dort geht es gemeinsam Richtung Eggerode.

In dem Wallfahrtsort findet wie in den vergangenen Jahren gegen 14 Uhr die Eucharistiefeier mit Pfarrer Elshoff statt. Den Abschluss bildet eine Segnung aller Zweiräder. Den Rückweg tritt dann entweder jeder für sich an oder es bilden sich kleine Gruppen.

Auch Nichtmotorradfahrer sind zur heiligen Messe eingeladen. Anmeldungen zur Teilnahme sind nicht erforderlich. „Warnwesten sind zwar nicht Pflicht, sollten aber trotz Gottes Wegbegleitung die Motorradkleidung vervollständigen“, heißt es in der Ankündigung ferner. Für weitere Auskünfte stehen Ewald Mai unter Telefon 0 25 53/64 33 oder Bernhard Fehlker unter Telefon 0 25 53/16 31 zur Verfügung.