Neue Impulse haben die Ochtruper Lesepaten kürzlich für ihre Arbeit gewonnen – bei einer Hospitation an der Helene-Helming-Schule in Ahaus. Dort erhielten die Ehrenamtlichen einen Einblick in die Montessori-Pädagogik.

Von Anne Spill

„Eine richtig gute Erfahrung“, berichtet Anita Gehring, Koordinatorin der Lesepaten, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben uns einiges abgucken können.“

Der Kontakt der Lesepaten zu der Ahauser Grundschule war vor gut einem Jahr bei einer Fortbildung in Kooperation mit der Volkshochschule Steinfurt entstanden. Claudia Bock, Sonderpädagogin an der Montessori-Schule, leitete seinerzeit das Seminar und berichtete von ihrer Arbeit in Ahaus. Die Lesepaten aus Ochtrup, Welbergen und Langenhorst wurden neugierig. 15 von ihnen ergriffen prompt die Chance, als nun Hospitationstermine an der Helene-Helming-Schule angeboten wurden.

In kleinen Gruppen fuhren die Töpferstädter nach Ahaus, um an der Freiarbeit in verschiedenen Lerngruppen teilzunehmen. 20 bis 25 Kinder der Jahrgänge eins bis vier werden hier gemeinsam unterrichtet. Bis zu fünf der Mädchen und Jungen haben einen sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in unterschiedlichen Bereichen. Jedes Kind soll – so beschreibt die Schule das Konzept – in seinem individuellen Tempo lernen und eigenverantwortlich die Aufgaben und das Arbeitsmaterial wählen. „Der Lehrer wird zum Lernbegleiter und Beobachter“, schreibt die Montessori-Schule.

Ein Konzept, dem die Ochtruper eine Menge abgewinnen konnten: „Die Montessori-Pädagogik greift das Lesenlernen spielerischer auf“, beschreibt Anita Gehring das Erlebte. Einige der gezeigten Methoden wollten die Lesepaten gerne für ihre Arbeit übernehmen.

Weiteres Leselernhelfer-Seminar

Diejenigen, die noch keine Eindrücke von der Arbeit an der Montessori-Schule gewinnen konnten, haben am 24. und 25. Juni (Samstag und Sonntag) noch mal die Gelegenheit: Dann findet an der Helene-Helming-Schule ein weiteres Leselernhelfer-Seminar statt – erneut in Kooperation mit der VHS und mit Unterstützung der Soroptimisten Ahaus. Die Teilnahme ist kostenlos, der Kursus schließt mit einem Zertifikat ab.

Interessant ist das eventuell auch für angehende Lesepaten: Denn die Ochtruper Freiwilligen können noch Verstärkung gebrauchen, wie Anita Gehring berichtet. Wer sich vorstellen könnte, sich als Pate zu engagieren, sollte sich im Pfarrbüro von St. Lambertus melden, Telefon 0 25 53/ 9 71 50.

Die Gruppe der Lesepaten zählt zurzeit über 30 Mitglieder, von denen 28 aktiv sind. Sie sind an der Lamberti- und an der Marienschule jeweils einschließlich der OGS im Einsatz, an der Von-Galen-Schule sowie an der Pestalozzischule. Ab dem Sommer werden sie auch Mädchen und Jungen der Hauptschule beim Lesen unterstützen. Entstanden ist das Projekt 2013 im Caritasausschuss der Pfarrei St. Lambertus.